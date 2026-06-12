Manalive e Atletico Diritti a Rebibbia femminile: una giornata di solidarietà, sport e speranza dedicata al missionario camilliano ucciso in Burkina Faso

Manalive Non Profit Organization, in collaborazione con l’Associazione Atletico Diritti, organizza il 1° Memorial Padre Celestino Di Giovambattista, che si terrà il 18 giugno 2026 alle ore 14:00 presso la Casa Circondariale di Rebibbia Femminile di Roma.

L’iniziativa è dedicata alla memoria di Padre Celestino Di Giovambattista, missionario camilliano che ha dedicato la propria vita al servizio delle persone più fragili in Burkina Faso. Educatore, parroco e cappellano delle carceri di Ouagadougou, ha operato instancabilmente accanto ai malati, ai giovani e ai detenuti. Fu assassinato il 13 ottobre 2001 mentre svolgeva il proprio ministero all’interno del carcere della capitale burkinabé, lasciando una testimonianza di fede, carità e perdono che ancora oggi rappresenta un esempio di umanità, solidarietà e attenzione verso gli ultimi.

«Abbiamo voluto dedicare questo Memorial a Padre Celestino e ai valori che ha incarnato per tutta la vita. Purtroppo oggi il bene spesso non fa notizia e storie straordinarie di servizio e dedizione rischiano di rimanere nell’ombra. Padre Celestino è una figura troppo spesso trascurata dai media tradizionali, ma rappresenta un autentico martire della carità, che ha scelto di spendere la propria esistenza accanto agli ultimi fino al sacrificio della vita», dichiara Gianmarco Oddo, Presidente di Manalive Non Profit Organization.

«Padre Celestino Di Giovambattista ha vissuto il carisma camilliano fino al dono totale di sé, scegliendo di stare accanto agli ultimi, ai malati e ai detenuti. La sua testimonianza continua a ricordarci che la carità è fatta di gesti concreti, vicinanza e servizio. Siamo grati a Manalive e ad Atletico Diritti per aver voluto dedicare questo evento alla sua memoria, in un luogo come il carcere dove il suo messaggio di dignità, speranza e misericordia conserva ancora oggi una straordinaria attualità», dichiara Padre Sergio Palumbo, Provinciale di Roma dell’Ordine dei Ministri degli Infermi (Camilliani).

Il Memorial prevede una partita di calcio a 5 di solidarietà e nasce come un momento di incontro, festa e vicinanza alle donne detenute, utilizzando lo sport come strumento di inclusione, dialogo e partecipazione sociale.

All’iniziativa prenderanno parte ospiti del mondo dello spettacolo, dello sport e delle istituzioni, insieme ad ex calciatori e volontari, con l’obiettivo di rendere la giornata ancora più significativa e condividere un’esperienza di autentica solidarietà.

L’evento vuole contribuire ad abbattere, anche solo per qualche ora, la distanza che troppo spesso separa il carcere dalla società civile, ricordando che ogni persona, indipendentemente dalla propria condizione, merita attenzione, rispetto e opportunità di riscatto.

«Portare questo evento a Rebibbia Femminile significa promuovere dialogo, dignità e seconde opportunità. Vogliamo costruire un ponte tra il carcere e la società civile attraverso lo sport», dichiara Gian Maria Nicotera, Vice Presidente di Manalive Non Profit Organization.

Attraverso il linguaggio universale dello sport, il 1°

Memorial Padre Celestino Di Giovambattista intende promuovere un messaggio concreto di speranza, inclusione e dignità umana, nel segno dei valori che hanno ispirato l’intera vita del missionario a cui l’evento è dedicato.