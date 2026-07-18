"Siamo alla caccia all'ebreo". Indignazione per il questionario sul "turismo sionista" in Italia. E il form sparisce dal web

Il questionario che circolava in queste ore per segnalare la presenza di soggetti ebrei e israeliani in Italia, che siano in vacanza o che abbiano esercizi commerciali o partecipino a eventi istituzionali, ha creato molto rumore. Le comunità ebraiche italiane hanno alzato la voce per denunciare l’ennesima caccia all’ebreo in un Paese dove, dal 7 ottobre 2023 si sono acuiti a livelli estremi i sentimenti di antisemitismo. Sono state diverse le segnalazioni a Google e alla fine il questionario è stato eliminato dalla piattaforma sulla quale era poggiato.

Il questionario che circola in queste ore per segnalare la presenza di soggetti ebrei e israeliani in Italia, che siano in vacanza o che abbiano esercizi commerciali o partecipino a eventi istituzionali, ha creato molto rumore. Le comunità ebraiche italiane hanno alzato la voce per denunciare l’ennesima caccia all’ebreo in un Paese dove, dal 7 ottobre 2023 si sono acuiti a livelli estremi i sentimenti di antisemitismo.

“Io penso che stiamo tornando agli anni Trenta, alla caccia all'ebreo. Mappare dove ci sono gli ebrei è gravissimo. La magistratura deve intervenire”, ha dichiarato all’Ansa il presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, commentando quanto fatto emergere da Il Giornale con l’edizione in edicola oggi. “Quello che succede oggi dimostra che gli squilibrati ci sono e, se si diffonde questo messaggio a una larga parte della popolazione, uno squilibrato lo si trova sicuro. Se un italiano va in vacanza in Italia, è il colmo che venga segnalato”, ha aggiunto. La Comunità ebraica, spiega, “non prenderà iniziative” ma “ha soltanto inviato il questionario a chi di dovere” e si augura che “vengano presi dei provvedimenti”. Meghnagi, poi, si è rivolto ai partiti di una determinata area politica che “dicono che tutti devono professarsi subito antifascisti” ma, ha aggiunto, “non si rendono conto che questo è il nuovo fascismo”. Quindi l’appello accorato: “Mappare gli ebrei è uno scandalo. Mi auguro che tutti i partiti politici prendano posizione. Ho i miei dubbi, ma lo spero”.

Intanto a prendere posizione è la Lega, con il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli: “Trovo aberrante il questionario in cui si invita a mappare i luoghi in cui si trovano gli ebrei. Sono pronto a presentare una denuncia contro ignoti, i responsabili non devono rimanere impuniti”. Preoccupa, ha aggiunto, “questo clima orribile che riporta ai tempi bui del nazifascismo, un clima che in Italia non è tollerato e mai lo sarà. La sensazione di impunità dilagante tra chi minaccia il prossimo è inaccettabile. Mi auguro pertanto che tutta la politica esprima graniticamente il suo dissenso e condanni tale iniziativa razzista”.

Per il momento la sinistra tace sul tema, non si espone e non condanna il questionario, che da alcune evidenze proviene dalle aree estreme della sinistra, da quel mondo Pro Pal che troppo spesso la sinistra istituzionale coccola per cercare di guadagnare qualche voto, senza considerare il prezzo di questa condiscendenza sul tessuto sociale, che porta a situazioni come il questionario per il tracciamento degli ebrei.