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Terme De Montel porta il benessere nel cuore di milano: dal 16 al 18 giugno un pop up store in corso garibaldi

Massaggi gratuiti, voucher esclusivi e la possibilità di conoscere da vicino la nuova sorgente urbana di benessere della città

Terme De Montel porta il benessere nel cuore di milano: dal 16 al 18 giugno un pop up store in corso garibaldi
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Per tre giorni Terme De Montel esce dai propri spazi e incontra la città nel suo cuore pulsante.

Dal 16 al 18 giugno, in Corso Garibaldi 50, arriva il primo Pop Up Store di Terme De Montel: un luogo di incontro aperto a cittadini, turisti e curiosi per scoprire da vicino il progetto che ha riportato la tradizione termale a Milano.

L'iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare il dialogo con il territorio e rendere il benessere sempre più accessibile, portandolo direttamente tra le persone. Non solo una destinazione da raggiungere, ma un'esperienza che entra nella vita quotidiana della città.

Con il messaggio "Vieni a scoprire Terme De Montel, la tua sorgente urbana di benessere", il pop up offrirà un assaggio concreto dell'esperienza Terme De Montel attraverso attività gratuite e opportunità dedicate.

Durante le tre giornate sarà possibile:

• Ricevere un massaggio testa-collo gratuito della durata di 10 minuti

• Ottenere voucher speciali "Back in Two"

• Conoscere i trattamenti e le esperienze signature della struttura

L'appuntamento rappresenta un'ulteriore occasione per consolidare il legame tra Terme De Montel e Milano.

La struttura, nata dal recupero di uno storico patrimonio cittadino, considera infatti il rapporto con la comunità e con il territorio un elemento centrale della propria identità.

Portare il benessere in strada, in uno dei

luoghi più frequentati della città, significa promuovere una cultura del benessere diffusa, accessibile e vicina alle persone, trasformando per alcuni giorni Corso Garibaldi in una piccola oasi urbana dedicata alla cura di sé.

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