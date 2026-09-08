“Troppa carne e poco verde”. Alla Festa dell’Unità parte la crociata contro le grigliate

Il campo largo non ha ancora trovato la formula per stare insieme alle elezioni, ma nel frattempo può consolarsi con un nuovo terreno di confronto: la braciola. A Modena, dove la Festa dell’Unità è da decenni sinonimo anche di tavolate, griglie e cucina emiliana, la sinistra riesce infatti a dividersi persino sul menù.

A sollevare il caso è la rete ambientalista e vegana “Aria”, che ha indirizzato una lettera aperta ai vertici locali del Partito Democratico contestando l’offerta gastronomica della kermesse. L’accusa è semplice: “troppa carne e poco verde”. E così, dopo settimane trascorse a discutere di candidati, coalizioni e veti reciproci, nel centrosinistra entra ufficialmente in scena anche la salamella.

Secondo gli attivisti, infatti, la questione non sarebbe affatto secondaria. “Scegliere cosa mangiare oggi è uno degli atti quotidiani con cui possiamo incidere maggiormente sulla società e sull’ambiente”, spiegano nella missiva. Il cibo, insomma, diventa un “atto politico”. E il menù della Festa dell’Unità, a loro giudizio, sarebbe troppo sbilanciato verso carne e derivati animali, mentre le proposte completamente vegetali rimarrebbero confinate ai margini.

Un piccolo cortocircuito, soprattutto a Modena. Perché da quelle parti ragù, salumi, lasagne, cotechini e grigliate non rappresentano esattamente una provocazione gastronomica, ma quasi un pezzo dell’identità locale. E anche della liturgia delle vecchie feste popolari della sinistra, dove per decenni il dibattito politico conviveva senza troppi sensi di colpa con piatti decisamente poco vegani.

Ora però cambiano i tempi e cambiano pure le battaglie. La transizione ecologica passa evidentemente anche dal bancone della cucina. Con il risultato che il già complicato rapporto tra Pd, ecologisti e resto dell’arcipelago progressista trova un’altra, insospettabile materia del contendere.

Altro che primarie, leadership e programmi comuni. Per costruire il Campo largo, a quanto pare, bisognerà prima trovare un compromesso tra la braciola e l’hummus.