Adele si mette a piangere sui social "Devo rinviare i concerti a Las Vegas"

Adele, una delle voci pop più potenti in circolazione, non ha mai avuto un buon rapporto con i social e ha patito molto il covid. Ieri questi due fenomeni si sono combinati.

La cantante è apparsa in lacrime in un video, postato sui social, e ha annunciato lo slittamento a data da destinarsi dei ben ventiquattro concerti concerti che avrebbe dovuto tenere al Caesar's Palace di Las Vegas. Una esibizione ogni venerdì e sabato fino a metà aprile, una sequela di performance che si annunciava essere tra le più attese della stagione. Il sabotatore che ha fatto saltare lo show è, ancora una volta, il Covid. Prima i ritardi nelle consegne che hanno reso difficile il lavoro di preparazione; poi è arrivato un focolaio all'interno del team di lavoro della pop star britannica.

Un disastro anche dal punto di vista economico, le serate di A Weekend with Adele si annunciavano come lo spettacolo residenziale più redditizio nella storia di Las Vegas. Se si tiene conto che con il resident show A new day... Céline Dion al Caesars Palace incassò la stratosferica cifra di 385 milioni di dollari ( è il precedente record che risale al periodo 2003-2007) l'entità del danno risulta chiara.

«Mi dispiace così tanto», ha raccontato tra i singhiozzi la cantante in un video pubblicato ieri notte sui suoi social. «Il mio spettacolo non è pronto. Abbiamo provato assolutamente tutto il possibile per metterlo insieme in tempo e perché fosse una buon spettacolo per voi, ma siamo stati assolutamente distrutti dai ritardi di consegna e dal Covid», ha raccontato in un video in cui appare visibilmente provata. «È stato impossibile ultimare la preparazione dello spettacolo», ha aggiunto. «Sono distrutta, mi dispiace annunciarlo così, all'ultimo minuto, metà del mio team ha il Covid non c'è niente da fare».

Lo spettacolo avrebbe dovuto iniziare ieri al Colosseum del Caesars Palace. Secondo quanto riferito dalla stampa Usa nelle scorse settimane, ogni show avrebbe portato incassi per Adele per quasi 700mila dollari. E al momento sono già stati venduti biglietti per circa 2 milioni di dollari, con pacchetti che costavano fino a 5mila dollari. Tutto sull'onda del quarto album in studio di Adele, 30, che ha debuttato in cima alle classifiche a novembre.

Ora bisognerà capire se e quando lo spettacolo ripartirà e anche come prendere il video messaggio di Adele. Adele prima dell'uscita del disco ha perso moltissimo peso e a causa del divorzio dal marito, come ha rivelato in una intervista a Oprah Winfrey, ha avuto grossi attacchi di panico. Lei stesso ha raccontato che il suo team ad un certo punto le aveva levato le password dei suoi social per evitare che postasse contenuti all'improvviso nei momenti sbagliati senza essersi consultata. Come ha raccontato Adele a dicembre: «Durante il Covid, il mio staff mi ha permesso di avere la mia password. Non mi sono mai state concesse le password per i miei social prima d'ora. In realtà è un fatto abbastanza noto: erano preoccupati che potessi ubriacarmi e postare la qualunque». Il video di ieri sembrava assai poco filtrato e molto spontaneo. Il che può suscitare la comprensione dei fan come il peggio degli hater.