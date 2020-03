In affitto gli appartamenti scozzesi della Regina Elisabetta

Ci sono grandi novità per chi è in cerca di una vacanza a cinque stelle. La Regina Elisabetta di recente ha deciso di affittare i suoi appartamenti più storici che sono situati ad Edimburgo e, come riportano le fonti interne di palazzo, pare che sul sito di Airbnb sia già possibile prenotare un soggiorno. Dopo un restauro durato ben due anni e un processo di ristrutturazione molto approfondito, gli Abbey Strand Apartaments at Holyrood sono ufficialmente aperti al pubblico. É un luogo di grande interesse architettonico e sono posizionati in una fra le zone più antiche di Edimburgo. Un grande orgoglio per la Regina Elisabetta che, in tempi in cui anche la corona deve ottimizzare i costi, decide di lanciarsi in un business apparentemente molto redditizio.

Alcuni di questi appartamenti risalgono al 1490 e sono situati sulla Royal Mile, una strada che percorre tutto il centro di Edimburgo e che collega la città al palazzo di Holyroodhouse, sede del parlamento scozzese. È stato sottoposto a un restauro per volere della Regina e anche del Principe Carlo grazie alla Royal Collection Trust, una fondazione benefica che Elisabetta ha fondato proprio per supervisionare i beni di tutta l’Inghilterra e, soprattutto, quelli della sua famiglia. Il principe Galles, una volta avuto il benestare dalla sovrana, ha portato avanti il progetto seguendo i lavori passo dopo passo. E le spese non sono state contenute dato che le stanze hanno un grande interesse storico non solo per la città di Edimburgo. Si è portato il luogo al suo antico splendore, rigenerando lo stesso colore delle pareti e senza cambiare la disposizione delle stanze. Solo gli interni sono stati rimessi a nuovo, per un ambiente minimale, di lusso, ma comunque al passo con i tempi. Anche perché l’affittuario ha bisogno di tutto il confort possibile. Il costo? Sarà sicuramente proibitivo, ma per ora, non è dato sapere quanto costerà un soggiorno nella dimora storica appartenente alla Regina Elisabetta.

Un palazzo che ha alle spalle ben cinquecento anni di storia. In tempi medioevali è stato un rifugio per i poveri e un ospedale. È divento poi un’armeria per volere di Giacomo V. E quando Maria Stuarda si è trasferita a Holyrood nel 1561, il palazzo ha offerto alloggio ai cortigiani. Nel Seicento è diventato un birrificio e successivamente è stato occupato da nota prostituta che ne ha fatto una casa di appuntamenti. In tempi più recenti è stato anche un luogo di salotti per intellettuali.