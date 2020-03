Meghan lavora per ritornare sul set

Neanche un’emergenza sanitaria come il coronavirus pare fermare Meghan Markle e il suo staff. Dopo la controversa cerimonia dei Commonwelath Day, la ex duchessa del Sussex è subito tornata in Canada per riabbracciare suo figlio e per tornare a vivere lontano dal clamore e lontano dai pettegolezzi di corte. Infatti, proprio negli ultimi giorni, con il suo ritorno a Londra si sono accese di nuovo le luci sui possibili dissidi tra la Markle e la Middleton, dopo quel fugace scambio di sguardi all’abazia di Westminister. Ma da quel sembra, tutto è già un lontano ricordo. Meghan ha la voglia e le intenzioni di tornare a scrivere, di suo pugno, un nuovo capitolo della sua vita. Non sarà facile, ma la ex duchessa ha le idee ben chiare.

Ad oggi l’agenda è fitta di impegni, come ha affermato lo staff di Meghan, il quale è già a lavoro per far brillare la stella della moglie di Harry. Anche se il coronavirus sta lambendo le terre canadesi, la duchessa sta lavorando a pieno ritmo per tornare sulle scene ora che, finalmente, ha raggiunto la sua agognata libertà. Ai rumor non confermati di un film della Marvel, si aggiungono nuove indiscrezioni. Meghan Markle potrebbe lavorare a una serie di documentari su alcuni temi a lei molti cari, come il diritto alle donne e la tutela dell’ambiente. E, secondo i primi pettegolezzi, la Markle sarebbe in contatto con Oprah Winfrey per cercare così un’alleata e per poter realizzare il suo ambizioso progetto.

Ma nel futuro di Meghan c’è molto altro ancora. Si pensa che la ex duchessa, oltre a partecipare a convegni benefici, potrebbe diventare anche una scrittrice. Nelle sue intenzioni c’è la voglia di pubblicare un libro per bambini e, secondo le prime voci di corridoio, molte case editrici si stanno già battendo per acquistare l’esclusiva. Mentre è un dato di fatto che, presto o tardi, Meghan tornerà a scrivere per The Tig. Il blog di lifestyle che la duchessa gestiva ancor prima di diventare la moglie di Harry, potrebbe risorgere in tutta la sua bellezza. Meghan, una volta entrata in famiglia, aveva dovuto tagliare i ponti con il suo passato ma ora che è tornare ad essere la Markle di un tempo, per lei si aprono nuove (e vecchie) prospettive. È tutto un susseguirsi di piani, di impegni e di sogni nel cassetto. Non resta che attendere per conoscere quale sarà la sua prima mossa.