"I Sussex sono stati irrispettosi". Pettegolezzi sul ritorno di Meghan Markle a Londra

Non brilla il sole sotto il cielo di Londra. Nuove indiscrezioni e pungenti pettegolezzi si stanno abbattendo sulla famiglia reale inglese, come sempre, a causa del ritorno nella City di Meghan Markle. La ex duchessa di Sussex che ora vive in Canada dopo la rottura con la Corona, deve affrontare gli ultimi impegni di corte da tempo in programma prima di finalizzare la Megxit a tutti gli effetti, prevista il 31 marzo. Il Principe Harry è già in città da diverso tempo, come hanno rivelato le notizie trapelate negli ultimi giorni, la Markle invece è atterrata solo nella serata di ieri, sconvolgendo come al solito i piani. Arrivata a Londra senza Archie, rimasto insieme a un’amica fidata della ex duchessa, Meghan appare in pubblico e sotto i riflettori per la prima volta dopo gli eventi degli ultimi mesi. Lei è sempre bella, è felice, è sorridente e si stringe al suo amatissimo principe, ma non è conoscenza dei sussurri che si agitano su di lei.

Il Daily Mail, infatti, riporta di un’indiscrezione che avrebbe fatto tremare tutto lo staff di palazzo, e la stessa Sovrana non avrebbe digerito alcuni comportamenti di Meghan. La giovane è arrivata in città a ridosso degli Endeauvour Found Awards che si sono svolti proprio il 5 marzo. Nessuna riverenza, nessun saluto: solo un cambio d’abito e poi Meghan si è diretta all’evento. "I Sussex si sono comportati in manieri irrispettosa", fa sapere una fonte di palazzo alla stampa inglese. "La Regina è rimasta molto delusa dal comportamento di Harry e Meghan. Sarebbe stata molto contenta di vedere il piccolo Archie, invece così non è stato", aggiunge. Secondo le fonti però il malumore della sovrana sarebbe stato solo passeggero dato che Elisabetta avrebbe ribadito, ancora una volta, il grande affetto che prova per Harry e la voglia di riaverlo in famiglia. Ma, da quel che sembra, il dato oramai è tratto e non si può più tornare indietro.

Questo gesto da parte di Meghan però, per una volta, non tocca nel profondo Kate Middleton. La duchessa di Cambridge che insieme al Principe William è in viaggio a Dublino, per un po’ di relax e per alcuni incontri ufficiali, avrebbe ignorato del tutto il ritorno della Markle a Londra preferendo continuare il suo tour in Irlanda. La situazione resta sempre al limite del precario. Chissà se, prima o poi, la famiglia reale potrà tirare un sospiro di sollievo.