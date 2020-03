Meghan Markle pronta a recitare in un film Marvel?

È un dato di fatto: Meghan Markle non ha dimenticato il suo passato di attrice. La ex duchessa, infatti, prima di sposare il Principe Harry e di mettere da parte il suo sogno hollywoodiano, è stata una delle protagoniste di "Suits". La serie legal prodotta in America ma girata a Vancouver, ha regalato un buon successo alla giovane Meghan. Purtroppo però, diventare una duchessa e sposare un principe, le ha impedito di continuare a recitare. Almeno fino a questo momento. La Megxit infatti mette tutto in discussione e, il nuovo capitolo della Markle, potrebbe comprendere anche la recitazione oltre alle sue attività filantropiche. Il rumor è da prendere con le pinze dato che, almeno fino a questo momento, non c’è nessuna conferma in merito.

Eppure, come ha rivelato l’agente di Meghan Markle al Daily Mail, le trattative per un ritorno sulle scene sono già in atto. Durante il mese di gennaio, è trapelata l’indiscrezione che la moglie di Harry aveva già firmato un accordo con la Disney per prestare la sua voce (a scopo benefico) per un lungometraggio animato della celebre casa di produzione. La Disney però appartiene alla Marvel e la "casa delle idee" ha portato sul grande schermo innumerevoli film ispirati al mondo dei fumetti. Proprio per questo motivo, come hanno riportato le indiscrezioni, "Meghan Markle sarebbe pronta a tornare a recitare in un ruolo d’azione in un film spettacolare". Nick Collins dell’agenzia Gersh Agency di Hollywood ha affermato che nelle ultime settimane è stato molto impegnato nel trovare offerte redditizie per un ritorno di Meghan nel mondo dello spettacolo.

"Vuole tornare a recitare come membro del cast di un film sui supereroi", fa sapere l’agente tramite il tabloid britannico. "Sto cercando un lungometraggio che sia adatto a lei. È disponibile e aperta alle offerte migliori", continua. Come afferma l’agente di Meghan, la ex duchessa sta cercando di organizzare alcuni incontri a Hollywood. "L’idea è molto semplice: lei vuole un ruolo centrale, qualcosa che faccia brillare la sua stella. Soprattutto vuole avere anche un buon compenso", continua. Del resto, tutti sanno che un film sui supereroi sono molto fruttiferi, dato che i compensi guadagnati da attori come Scarlett Johansson sono a dir poco stellari. "Quello che Meghan vuole, Meghan ottiene", conclude l’agente. Se così fosse, molto presto, la Marvel potrebbe annoverare tra le sue schiere anche una duchessa della dinastia dei Windsor. In attesa di conferme, aggiungiamo anche questa follia alle tante indiscrezioni post-Megxit.