Albano ha il Covid: "Maledetto virus. Non capisco i no-vax..."

" Ebbene sì, il maledetto virus mi ha colpito ". Stavolta nelle parole di Albano non c'è la consueta felicità intonata a squarcia gola. In un video postato sui social, il cantante ha comunicato con rammarico di essere risultato positivo al Covid. " Ma sto benissimo ", ha assicurato, con l'aria di chi ha tutta l'intenzione di suonarle pure alla malattia. L'avvenuto contagio, tuttavia, non consentirà all'artista di presenziare al Capodanno di Canale5 in programma per la serata del 31 dicembre: Carrisi avrebbe infatti dovuto affiancare la presentatrice Federica Panicucci sul palco del teatro Petruzzelli di Bari. Ma non sarà così. Ora - ha infatti spiegato il cantautore - " devo combattere il braccio di ferro con questo nemico invisibile che colpisce ".

" Sono totalmente asintomatico, per cui se non avessi fatto un tampone non avrei mai saputo di avere il Covid ", ha inoltre aggiunto Carrisi all'Adnkronos, raccontando di aver scoperto la propria positività solo a seguito del test effettuato in vista dello show televisivo di venerdì. " Ora sono in isolamento nella mia casa a Cellino San Marco ", ha aggiunto l'artista pugliese, che ancora adesso non si capacita di come abbia potuto contrarre il virus. " Non ho idea di come possa essermelo preso sono stato a Barcellona dove per la Fondazione Montserrat Caballé ho fatto un concerto nella Cattedrale Santa Maria del Mar e poi sono stato a Zagabria cinque giorni dove ho passato il Natale con mia figlia dopo 20 anni ", ha osservato.

Convinto promotore della campagna vaccinale, il cantante si è inoltre detto rassicurato dal fatto di aver ottenuto già tre dosi. E al contempo ha messo in guardia i no-vax. " Non li capisco, questa è la terza guerra mondiale e abbiamo un unico nemico comune ", ha affermato. Nel video pubblicato sui social, poi, ha rincarato la dose. " Ai signori no-vax dico: state attenti perché questo colpisce tutti e colpisce pure i no-vax. Questa è un'amara verità ".