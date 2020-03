Un anno dalla morte di Luke Perry, il ricordo degli attori

Nella giornata di ieri ricorreva il primo anniversario della morte di Luke Perry.

L’attore statunitense è scomparso infatti il 4 marzo 2019 a causa di un ictus. Il suo ricordo però non è svanito: Perry è stato per il pubblico una grande icona degli anni ’90 ed era tornato in auge di recente grazie alla serie tv “Riverdale” e al film “C’era una volta a Hollywood” di Quentin Tarantino, in cui ha interpretato un piccolo ruolo significativo.

A ricordare Luke Perry sono stati soprattutto i colleghi co-protagonisti della serie che l’ha fatto conoscere e amare dal grande pubblico, “Beverly Hills 90210”, in cui interpretava il tormentato ex alcolista adolescente Dylan McKay. “ Non ho ancora parole - ha scritto su Instagram Jason Priestley, che nel telefilm era Brandon Walsh - Mi manchi fratello… Possa tu riposare in pace ”.

Quest’estate è andato in onda negli Usa il revival della serie, “BH90210” e un episodio commovente è stato dedicato proprio allo scomparso Perry. “ È difficile credere che è passato un anno da quando abbiamo perso Luke - ha scritto sul social network Ian Ziering, alias Steve Sanders - Sebbene il tempo guarisca le ferite, il dolore della perdita dura per sempre. Mi manchi tanto amico ”.

Christine Elise, che nella serie impersonava il personaggio minore di Emily Valentine, ha pubblicato uno scatto che ritrae Luke Perry insieme a un cane, chiedendo un’opera di beneficenza per un ente che si occupa del recupero dei cani boxer. “ Luke - ha aggiunto nella didascalia - era uno dei più generosi esseri umani che ho avuto il piacere di conoscere ”.

Non è mancato il tributo di una delle colleghe di “Riverdale”, Madchen Amick, attrice che come Perry sa cosa significhi essere stata una star degli anni ‘90, essendo lei stata l’icona sexy di “Twin Peaks”. “ Che anima gentile era - ha scritto nella didascalia di un’immagine tratta proprio da “Riverdale”, in cui Perry interpretava Fred Andrews, padre del “rosso” Archie - Mi manchi amico. Specialmente oggi ”.

