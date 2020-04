Bianca Guaccero spegne le polemiche sulla frangia sospetta: "Questa è una parrucca"

La pandemia di coronavirus ha ad oggi segnato non solo vittime e casi positivi di contagio in tutto il mondo. Ma ha anche cambiato radicalmente i palinsesti televisivi. Tra i programmi italiani che hanno subito uno stop dalla tv vi è Detto fatto, format di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero. Ma sulla rispettiva pagina Instagram ufficiale, vengono in questi giorni condivise delle dirette per una versione inedita del noto programma, Pronto detto fatto. E il web-format in questione, condotto sempre dalla Guaccero, sta intrattenendo gli utenti in questi difficili giorni di quarantena. Nella diretta Instagram registrata a Pasqua, la Guaccero ha sfoggiato con fierezza un nuovo look. Così come emerge alla visione del video della diretta condiviso proprio ieri sul profilo Instagram del format.

Nell'ultimo intervento, la conduttrice ha avuto modo di confrontarsi in merito al suo hairstyle con l'opinionista storico di Detto fatto, Jonathan Kashanian, il quale si è in particolare voluto complimentare con lei per la scelta di dare una svolta al look dei suoi capelli: “Che bella frangia! Stai proprio bene con questo nuovo taglio”.

Al complimento dell'ex gieffino, è seguito un nuovo intervento della showgirl pugliese che ha inizialmente dichiarato di essere l'artefice del suo cambio di look, in risposta ai messaggi social in cui qualche utente ipotizzava che lei potesse contare sull'ausilio di un hairstyler personale a domicilio nei giorni di quarantena. E, rispetto a quanto riportato da Jonathan e dagli utenti a margine della sua diretta, ha poi voluto svelare l'arcano sul suo cambiamento repentino spegnendo così ogni polemica sul nascere: “Ecco, la frangia è una parrucca! L’ho fatto perché non ho voglia di tagliare sempre i capelli!”.

Gli auguri di Bianca Guaccero

Riattivatasi sul suo profilo Instagram personale, la scorsa domenica Bianca Guaccero ha voluto destinare i suoi auguri di buona Pasqua al web. "Il giallo è il colore del sole -si legge nel suo messaggio, postato a corredo di una foto che la immortala in una mise pasquale di un giallo sgargiante-. Ed è un piccolo raggio di quel sole che regalo a tutti voi! Perché il virus ci può togliere tutto, ma non la forza prorompente dei nostri cuori che battono all’unisono. Vi voglio bene".