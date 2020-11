Imprevisto hot per Michelle Hunziker. "Ragazzi, mi si è strappato il vestito"

All Together Now sta riscuotendo un buon successo di pubblico tra gli spettatori di Mediaset. Ironia e tanta semplicità: una miscela che si è rivelata assai vincente. La trasmissione di Canale 5 che è condotta da Michelle Hunziker, conserva la formula della scorsa edizione ma con un cambio di giudici, infatti a valutare e commentare le esibizioni ci sono Rita Pavone, Anna Tatangelo, J-Ax e Francesco Renga. La puntata che andata in onda mercoledì 11 novembre, tra le tante cose che sono successe, una in particolare ha creato scompiglio tra il pubblico e ha strappato più di un sorriso. Protagonista indiscussa? È stata Michelle Hunziker che, prima di lanciare la pubblicità, è dovuta correre nei camerini per un piccolo incidente hot. Ma andiamo con ordine per spiegare la dinamica dei fatti.

Tutto è accaduto durante la terza esibizione del programma e, proprio in quel momento, la Hunziker ha dovuto fronteggiare un problema durante la diretta. Tutto accade quando Michelle si trova sul palco insieme a Anna Tatangelo e Rita Pavone. Le tre donne si esibiscono di fronte a il Muro cantando una versione tutta al femminile di Proud Mary. Con la loro ironia e anche con un pizzico di bravura, le giudici e la conduttrice hanno catturato l’attenzione del pubblico, eseguendo magistralmente la canzone che è stata scritta dal celebre John Fogerty. Ma è durante la performance che accade l’irreparabile.

Michelle Hunziker, con il suo solito spirito indomito, si lascia così coinvolgere dal momento canterino che, durante l’esibizione, neanche l’abito che ha indosso riesce a resistere alla sua carica elettrica. "Ragazzi” - afferma a un tratto la bella conduttrice –.”mi si è strappato il vestito per la foga", aggiunge. Subito, sia la Tatangelo che la Pavone, intervengono per evitare che l’incidente possa creare ulteriore scompiglio. Ma, grazie alla solita ironia di Michelle Hunziker, la situazione da tragica diventa una vera e propria commedia, strappando a tutti (giudici compresi) una sonora risata. Subito la corsa nel camerino per rimediare all’errore, non prima di aver mostrato dove si è strappato il vestito.

Troppo succinto? Troppo stretto? Non è dato sapere il motivo che ha portato a questo siparietto hot per Michelle Hunziker. Ma tutti, oramai, sappiamo che l’ex moglie di Eros Ramazzotti è un vero tornado di simpatia e, momenti del genere, sono quasi all’ordine del giorno. Quel vestito della discordia, a fascia bianche e nere , sui social è già in tendenza.