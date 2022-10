"A caldo...". Le scuse della Zanicchi alla Lucarelli

La prima puntata di questa stagione di Ballando con le stelle si farà ricordare soprattutto per la discussione tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. Tra le due la miccia si è accesa dopo l'esibizione della concorrente, che gareggia in coppia con Samuel Peron. Dopo uno scambio acceso, la giurata ha finalmente espresso il suo voto dei confronti di Iva Zanicchi ed è stato un sonoro zero. A quel punto, però, Iva Zanicchi ha reagito in maniera scomposta, presa dalla foga del momento, tanto da scusarsi a fine puntata.

" Tr... ", ha detto, pare più di una volta, Iva Zanicchi all'orecchio di Samuel Peron davanti alle parole di Selvaggia Lucarelli e al suo voto, ritenuto ingiusto e ingiustificato. Sicuramente una provocazione da parte della giurata, che ha però scatenato la reazione della concorrente. Forse, Iva Zanicchi sperava che non si sentisse il suo commento, visto che è stato fatto all'orecchio di Samuel Peron e con il microfono quasi coperto. Invece, sia in studio che a casa la sua voce è arrivata chiarissima. Il video è diventato virale in pochi minuti e la stessa Selvaggia Lucarelli lo ha condiviso sul suo profilo Twitter, pretendendo le scuse da parte di Iva Zanicchi.