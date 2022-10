Caos a Ballando con le stelle. Lucarelli le dà zero e la Zanicchi sbotta: "Tr..."

Prima puntata di Ballando con le stelle e primo scontro tra concorrenti e giurati. Dopo il caso sollevato dal Codacons sul presunto conflitto di interessi tra Selvaggia Lucarelli, membro storico della giuria del programma, e Lorenzo Biagiarelli, suo fidanzato e quest'anno concorrente, la giornalista si è trovata coinvolta in un'altra polemica che stavolta si è sviluppata per le dinamiche interne del programma e che vede come protagonista Iva Zanicchi.

Tutto nasce al termine dell'esibizione di Iva Zanicchi, anche lei concorrente del programma, che partecipa in gara con il ballerino professionista Samuel Peron. Sia la Zanicchi che il suo ballerino si sono rivoltati contro Selvaggia Lucarelli, che ne ha criticato la perfomance. " Tu non ne capisci di ballo ", ha detto Samuel Peron alla giurata. Più colorito il commento di Iva Zanicchi che, avendo capito gli intenti di Selvaggia Lucarelli, ha sbottato: " Dammi quel cazzo che vuoi ". A quel punto, forse anche come provocazione a seguito dello scontro, la giurata ha rifilato uno "zero" alla concorrente e al suo ballerino, dopo che dagli altri giudici avevano ottenuto voti compresi tra il 6 e il 7.

La reazione di Iva Zanicchi non si è fatta attendere e, pensando di non essere sentita, ha abbracciato Samuel Peron e, sorridendo, gli ha detto all'orecchio: " Troia ". Ovviamente, il commento di Iva Zanicchi non poteva che essere rivolto a Selvaggia Lucarelli. Probabilmente penava che, coprendo il microfono e parlando a bassa voce, l'insulto non si sarebbe sentito ma i social sono sempre molto attenti, soprattutto quando si tratta di queste cose, e così il video è diventato rapidamente virale già nella nottata di ieri.

La stessa Selvaggia Lucarelli ha condiviso la clip e il suo commento è stato perentorio: " Io attendo le scuse ". Al di là del momento di tensione con Iva Zanicchi e Samuel Peron, per Selvaggia Lucarelli è stata una serata dai toni contrastanti, come dimostra la sua commozione davanti al compagno ballerino. Una commozione che da molti è stata vista come un atto d'amore e da altri come una conferma che le rimostranze del Codacons potrebbero essere fondate.