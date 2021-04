Carlo Conti torna a parlare del Covid: "Mi ha salvato il saturimetro"

Carlo Conti è uno dei mattatori della televisione italiana, tornato in tv in questi giorni con un nuovo programma nel venerdì sera di Rai1. A ottobre, quando conduceva Tale e quale show, è stato costretto a fermarsi a causa del Covid, contratto da prima in forma quasi asintomatica e poi sviluppatosi al punto da rendere necessario il ricovero ospedaliero al Careggi di Firenze. Il quotidiano la Repubblica in edicola oggi ha ancipato un'intervista a Carlo Conti che verrà pubblicata nella sua forma integrale nel prossimo numero di Salute, in edicola da domani 29 aprile. " Non ero terrorizzato, anche perché di carattere sono una persona che tende ad avere una buona dose di autocontrollo, ma non è stato semplice ", ha confidato.

Nei primi giorni di scoperta della malattia, Carlo Conti è stato relativamente bene tanto da riuscire a condurre da casa una puntata del suo Tale e quale show. Era venerdì sera e, benché affaticato, il presentatore non mostrava particolari criticità. La situazione è peggiorata nel corso del weekend, tanto da costringerlo a rivolgersi alle cure mediche. " Il virus stava per attaccare i miei polmoni, ma i medici hanno scongiurato il peggio ", ha raccontato Conti, che ora fortunatamente si è del tutto ripreso.

L'esperienza del conduttore Rai è molto simile a quella di tantissimi altri contagiati, che pensanto di aver contratto una forma non particolarmente aggressiva di coronavirus, sono stati poi ricoverati, alcuni in gravi condizioni. Non è questo il caso di Carlo Conti, che è però stato segnato dalla malattia: " È una disavventura che ti cambia profondamente. Ricordo la paura di poter contagiare mia moglie e mio figlio Matteo. Lo stupore di essere positivo, perché ho sempre tenuto alta la guardia. I primi giorni non ho accusato grandi sintomi, ma devo ammettere che è stato il saturimetro a salvarmi e consiglio a tutti di averne uno in casa ".