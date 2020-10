Anche Carlo Conti positivo al Covid: "Sono asintomatico"

Un altro nome forte della televisione italiana ha reso nota la sua positività al Covid-19: Carlo Conti. Il popolare conduttore RAI ha svelato di essersi contagiato pubblicando una nota ufficiale sui suoi profili social. Il presentatore ha scoperto di essere positivo al virus durante un controllo di routine legato agli impegni televisivi, ma non ha specificato come potrebbe essersi contagiato.



L'impennata di contagi che il Paese si trova a fronteggiare sta coinvolgendo anche il mondo dello spettacolo. Nonostante gli stringenti protocolli attuati negli studi televisivi - con test rapidi, strumenti di diagnostica specifici, mascherine e distanziamento - il circolo dei contagi sembra non trovare sosta anche negli ambienti fortemente controllati. Negli ultimi giorni, infatti, uno dopo l'altro sono arrivati i contagi di alcuni dei protagonisti più amati e popolari del piccolo schermo. Prima Mara Maionchi poi Gerry Scotti e Salvatore Picone di Striscia La Notizia. E ora a questo elenco, che conta anche personaggi noti dello sport e della musica - si aggiunge il nome di Carlo Conti.

Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico

Il conduttore di Tale e quale show ha comunicato la sua positività con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram: "". Pur svelando di aver contratto il, Conti ha rassicurato i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Al momento il presentatore è sotto controllo medico e non avrebbe manifestato sintomi preoccupanti.

La sua momentanea assenza, causa coronavirus, complica però lo svolgimento della gara nel talent canoro di Rai Uno. L'esperienza televisiva di Tale e quale Show si è conclusa solo pochi giorni fa con la vittoria del cantante Pago. La trasmissione della rete ammiraglia prevede, però, una successiva fase definita "torneo". Questa sarebbe dovuta cominciare il prossimo 30 ottobre con i primi sei classificati di questa stagione e i quattro della scorsa. La positività di Carlo Conti imporrà, di fatto, uno stop alle registrazioni del programma. Per tornare davanti al suo pubblico Conti dovrà attendere almeno i dieci giorni di quarantena e l'esito del tampone negativo.