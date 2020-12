Carlo Conti svela: "Il Covid stava per attaccare i polmoni"

Carlo Conti si appresta a tornare in prima serata con Affari Tuoi, ma l'ultimo periodo non è stato facile per lui. Il contagio da Covid-19 lo ha messo a dura prova, perché quello che all'inizio sembrava un contagio asintomatico si è ben presto evoluto in una forma più grave, che lo ha costretto addirittura al ricovero in ospedale. In terapia intensiva Conti non è mai entrato solo grazie al tempestivo intervento dei medici, che hanno scongiurato un peggioramento delle sue condizioni.





Quest'anno non mi sono fatto mancare niente. Per fortuna, non l'ho passato a nessuno. Ero preoccupato soprattutto per mia mia moglie e mio figlio. Quando ho saputo che il loro tampone era negativo, è iniziato il sollievo

Carlo Conti ha raccontato la sua difficile esperienza con il coronavirus in una lunga intervista alla rivista Oggi . Il presentatore di Rai Uno ha confessato di aver vissuto momenti complicati e di aver temuto, oltre che per la sua salute, anche per quella dei suoi cari, moglie e figlio in primis: "".