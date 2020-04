Cecilia Rodriguez si dedica alla lettura, ma il web nota un dettaglio: “Non mettere foto così”

Accade spesso che le foto postate sui social da Cecilia Rodriguez scatenino commenti inaspettati da parte degli internauti: così, dopo la polemica nata in seguito alle infradito indossate per tagliare la legna, ecco che il popolo della rete insorge contro la sorella di Belen per un altro motivo.

Cecilia sta trascorrendo la quarantena a Trento, nella terra natia del fidanzato Ignazio Moser, insieme ai genitori di lui. Questo periodo di lontananza forzata da tutto e tutti la sta portando a scoprire la bellezza della vita rurale tanto da farla riflettere sulla possibilità di crescere un figlio con il fidanzato proprio nelle campagne del Nord.

La quarantena della Rodriguez, quindi, sta proseguendo tra passeggiate nelle vigne, lavori domestici e cenette luculliane. Tra un momento e l’altro, però, Cecilia si sta ritagliando degli spazi suoi da riservare alla lettura e, uno degli ultimi post social, lo ha dedicato proprio a questo hobby riscoperto. “ Una gran voglia di vivere ”, ha scritto lei rifacendosi al titolo di Fabio Volo e postando uno scatto che ritrae il libro poggiato sulle sue gambe incrociate.

Una foto innocua, che si potrebbe trovare facilmente tra le pagine e sui vari profili social, ma che ha scatenato una vera e propria polemica da parte di alcuni internauti. Nello scatto condiviso su Instagram da Cecilia, infatti, si nota anche lo slip ed è bastato questo a scatenare i commenti sarcastici – e a volte inappropriati – di alcuni utenti.

“Poi dopo s'offendono se uno pensa male”, ha commentato un utente che in quella foto ci ha visto qualcosa di malizioso, “Di sicuro non pubblicare una foto così!”, “Certo questa mette una foto della vagina poi la bassezza è degli altri che commentano...”, si continua a leggere, “Sì certo in primo piano con lo slip...dai ma non fatemi ridere...”, “Il vero significato della foto è attirare like con la mercificazione della donna... E questo dovrebbe far schifo prima a te poi a me”, “Questa pubblica una foto della vagina e poi gli stupidi sono quelli che commentano facendo allusione al sesso. Ma per favore”, hanno tuonato altri hater.

Cecilia, dal canto suo, ha scelto di non prestare particolare attenzione alle critiche e alle insinuazioni di alcuni leoni da tastiera e, se in un primo momento sembrava intenzionata a replicare alle accuse, poi ha preferito dedicarsi ad altro lasciando cadere nell’oblio le polemiche sterili di alcuni odiatori seriali.