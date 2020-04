Cecilia Rodriguez conquista il suocero tagliando la legna, ma il web nota un particolare

La quarantena di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser prosegue a Trento tra preparazione di pranzi, lavori nei campi e selfie pieni d’amore.

La coppia, nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, ha deciso di allontanarsi da Milano nei giorni di divieto di uscita per l’emergenza coronavirus, rifugiandosi nella tenuta di Moser, dai genitori di lui. Il padre di Ignazio, tuttavia, non ha mai nascosto il disappunto nei confronti del figlio e della nuora, sottolineando come il loro lavoro non fosse fruttuoso e non garantisse una stabilità nel tempo.

Ma Francesco Moser non aveva avuto parole gentili soprattutto nei confronti di Cecilia, spiegando come la sua mancanza di attitudine per i lavori domestici non giocasse a suo favore. In questi giorni, però, la Rodriguez sta facendo di tutto per fare breccia nel cuore del suocero e uno degli ultimi video postati sui social lo dimostra.

Il momento del taglio della legna, che ha coinvolto prima Ignazio e poi Cecilia, è stato condiviso sui social dalla Rodriguez che, in maniera del tutto inaspettata, ha sorpreso il suocero dimostrando di essere molto più forte e abile del fidanzato. “ Tra i due litiganti, il terzo gode ”, ha ironizzato l’argentina ma, quello che doveva essere un post divertente, si è trasformato in polemica.

Gli utenti della rete, infatti, hanno notato un dettaglio che li ha fatti particolarmente arrabbiare tanto da rimproverare a Cecilia e Ignazio di non essere in alcun modo attenti alla propria sicurezza. La Rodriguez, infatti, si è dedicata al taglio della legna in infradito, scatenando la reazione del web. “Diciamo che le infradito non sono proprio adatte”, “Consigliato spaccare la legna con le infradito, brava Cechu”, ha ironizzato qualcuno, “E tu spacchi legna in infradito?”, “Con le infradito a tagliare la legna? Occhio!”, “Occhio alle schegge con quelle infradito!”, “Con le infradito top! Una legnata sul piede svieni”, hanno continuato a scrivere altri internauti.