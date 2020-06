Chiara Ferragni e Fedez in lacrime: “Il nostro cane ha un tumore”

Brutto inizio settimana per Chiara Ferragni e Fedez: dopo un fantastico weekend trascorso sul Lago di Como insieme a tutta la famiglia, la coppia ha dovuto fare i conti con una triste notizia riguardante la salute dell’amata cagnolina Matilda.

A raccontare quanto accaduto è stata proprio la Ferragni che, attraverso delle Instagram story, ha voluto rendere partecipi tutti i suoi follower di quanto accadutole nella giornata di ieri, 29 giugno. Nel pieno di un incontro di lavoro, infatti, Chiara è dovuta scappare via e raggiungere la sua cagnolina che aveva avuto degli improvvisi attacchi epilettici.

“ Giornata orrenda oggi – ha esordito la imprenditrice digitale mostrando il volto evidentemente provato - . Mentre ero in un meeting, la nostra cagnolina ha avuto delle crisi epilettiche, quindi l’abbiamo dovuta portare da un veterinario e poi da un neurologo veterinario per farle fare una risonanza magnetica. Hanno dovuto addormentarla, lei ha già dieci anni e già quello era un rischio ”.

“ Abbiamo scoperto che ha un tumore – ha aggiunto ancora la Ferragni - . Adesso dobbiamo tenerla sotto controllo dandole dei medicinali. Forse inizierà una radioterapia... È ancora tutto da capire...Però mi sono veramente spaventata perché pensavo di perderla oggi, sono veramente contenta che si sia stabilizzata e spero continui così ”.

Anche Fedez ha raccontato a tutti quanto accaduto a Matilde Ferragni mostrando un po’ di ottimismo dovuto alle possibilità illustrate dai veterinari sulla guarigione della loro cagnolina dal tumore. Intanto, nelle ultime ore, Chiara Ferragni ha aggiornato i fan sulle condizioni di salute della sua amata “amica a quattro zampe”.