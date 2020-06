Chiara Ferragni incinta? La rivelazione di sua madre: "Ora vi arriva una bimba..."

Chiara Ferragni è incinta? Da mesi si rincorrono le voci di una possibile nuova gravidanza per l'influencer più amata d'Italia. Stavolta i pettegolezzi sembrano trovare conferma in un video pubblicato da Fedez nelle sue storie su Instagran, in cui si sente la voce fuori campo di Marina Di Guardo, madre della Ferragni, che parla di un possibile nuovo arrivo col fiocco rosa.

I Ferragnez e la loro famiglia hanno trascorso un weekend di assoluto relax nella deliziosa Tremezzo, un piccolo borgo lacustre sul Lago di Como. La costa del Lario è nota per i suoi hotel e residenze di lusso ed è proprio in una di queste che sono stati gentilmente ospitati, per il secondo anno consecutivo, Fedez e sua moglie. Insieme a loro anche le sorelle di Chiara Ferragni con rispettivi compagni e la madre dell'influencer. Il protagonista indiscusso di questo breve soggiorno è stato ancora una volta il piccolo Leone, sempre più esuberante e amato dal popolo dei social. Il bambino, come tutti, è particolarmente geloso di sua madre e quando il padre cerca di avvicinarsi a lui per qualche momento di dolcezza, il piccolo è pronto a intromettersi per rivendicare la sua proprietà sulla Ferragni. Ma Leone è un bambino vispo e amante degli scherzi, che trova nel papà Fedez un ottimo compagno di giochi.

La presunta rivalità tra loro viene esasperata dallo stesso Fedez, che spesso e volentieri si diverte a riprendere le reazioni di intolleranza del figlio dei suoi confronti e in quelli di sua moglie. In un momento di gioco, Leone si è divertito a rifiutare le coccole amorevoli di sua madre Chiara Ferragni. Una scenetta divertente alla quale ha assistito anche Marina Di Guardo, non inquadrata dal telefono di Fedez. Proprio alla luce di questa reazione da parte di Leone, la donna si è lasciata sfuggire una frase sibillina, immediatamente colta dai tantissimi utenti del web: " Dai, adesso vedi, vi arriverà una bimba e sarà innamorata di te ".

Si tratta di una spifferata involontaria o di un auspicio? L'opinione comune è che si tratti di una rivelazione, anche perché da diverso tempo sono tanti quelli che fanno notare un pancino sospetto in Chiara Ferragni, che non ha mai smentito. L'unica volta che Fedez è intervenuto nella questione è stato quando Chiara si è fatta fare una collana personalizzata nella quale ha fatto aggiungere uno charms dedicato a un ipotetico nuovo bambino in arrivo. Per il momento i Ferragnez hanno preferito non commentare la notizia ma pare che Fedez abbia eliminato la storia "incriminata"; anche se probabilmente è semplicemente scomparsa alla scadenza delle 24 ore.