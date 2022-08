Coldplay in Italia, biglietti esauriti. Polemica per gli ultimi ticket

I Coldplay torneranno a suonare dal vivo in Italia dopo sei anni e le date sono andate tutte sold out in poco meno di ventiquattro ore. Non sono bastati i tre concerti in programma in Italia per soddisfare le richieste dei fan e così, per placare la rabbia di chi è rimasto fuori dagli stadi di Napoli e Milano, la band inglese ha aggiunto due nuovi appuntamenti.

Per acquistare un ticket per le date di Napoli e Milano c'è un'attesa di ore sui siti, che vendono gli ultimi biglietti dei Coldplay, ma almeno la polemica sembra essersi placata dopo il caos avvenuto ieri all'apertura delle vendite. In poche ore i ticket per i concerti del 21 giugno allo stadio Diego Armando Maradona e del 25 e 26 giugno allo stadio San Siro sono andati esauriti, generando frustrazione in chi da ore attendeva il suo turno online per accaparrarsi un pass di accesso agli attesi eventi. A avere la meglio sono stati gli utenti iscritti al sito My Live Nation, che hanno potuto acquistare i biglietti in anteprima esclusiva. Quando le vendite si sono aperte sugli altri siti rivenditori, però, erano rimasti gli ultimi posti a prezzi decisamente elevati (170 euro).

La rabbia dei fan italiani si è riversata sui social network e gli organizzatori sono riusciti a inserire due nuove date al tour mondiale dei Coldplay Music Of The Spheres. " A causa dell'incredibile interesse per gli spettacoli europei del 2023, sono state aggiunte date extra per Barcellona, Napoli, Milano e Amsterdam ", si legge sui profili social ufficiali della band. Chris Martin e compagni suoneranno, dunque, anche il 22 giugno - sempre a Napoli - il 28 giugno a Milano e così è scattata la nuova corsa ai biglietti. I posti sono pochissimi e si prevede che entro la serata del 25 agosto anche le nuove date saranno sold out. Una situazione a cui i fan dei Coldplay sono abituati, visto che nel 2017 - per le date del 3 e 4 luglio a San Siro - successe la stessa cosa. In quell'occasione, però, il gruppo britannico non potè aggiungere un'altra data al fitto calendario di live in programma in Europa e migliaia di fan rimasero delusi.