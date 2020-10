Corsa in clinica per Giulia De Lellis e scatta la paura tra i fan

Non si scherza quando si tratta di salute, soprattutto in questo periodo così complesso in cui stiamo vivendo. E lo sa bene anche Giulia De Lellis. L’influencer, ex volto del GF ed ex protagonista di Uomini e Donne, da sempre è una donna che cura molto la sua persona e si sottopone, ciclicamente, a diversi controlli medici per monitorare, appunto, la sua salute. Nei giorni scorsi, ad esempio, aveva confidato ai suoi follower di soffrire di un grave problema dematologico, rivelando quando è difficile per lei vivere con questa patologia. La De Lellis, però, ha una qualità: affronta tutti i problemi con filosofia e un sorriso sulle labbra. E lo conferma quello che è avvenuto nel corso delle ultime ore. Ma i fan più accaniti sono comunque in apprensione.

Giulia De Lellis fa sapere, attraverso le sue storie di Instagram, luogo virtuale in cui conta 4.9 milioni di utenti, di essere corsa in una clinica alle porte di Roma. Già nel corso della tarda serata di martedì è cominciato a trapelare qualcosa, ma arriva la conferma solo qualche ora fa con la condivisione di alcuni scatti dalla sala di aspetto della clinica.

"Va tutto bene. Sono solo molto agitata", scrive l’influencer. Ma scatta subito la preoccupazione da parte degli utenti e, in un altro post, la De Lellis svela il motivo per quale è corsa in ospedale. "Sono ipocondriaca – esordisce in un post sui social -. Ho deciso di chiudermi in clinica e fare tutti i controlli possibili –spiega-. Questa sera torno già a casa. È importante non trascurare nulla, soprattutto quello che non possiamo monitorare visibilmente. Ho sempre paura di avere qualcosa, ma sono anche positiva. Quindi cerco di bilanciare i due lati del mio carattere", conclude. I post si sono susseguiti dalle prime ore del mattino. Il primo, ad esempio, ha visto Giulia De Lellis con uno sguardo preoccupato mentre si accingeva a uscire di casa. Per fortuna non c’è nulla di cui aver paura, ma il messaggio lanciato dalla influencer è molto forte e non passa di certo inosservato: "La salute prima di tutto". E l’ultimo periodo non è stato certo dei migliori. Anche se l’infuencer può contare sempre e comunque sull’affetto dei fan, ha dovuto fare i conti con l’ennesima rottura con Damante, di cui il web è pieno (ancora) di rumor e indiscrezioni.