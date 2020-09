Nuovo flirt per Damante, il dj sbotta e sorprende tutti. È stata Giulia a lasciarlo?

Giulia De Lellis lo aveva già anticipato di qualche settimana: " Quando ci sarà da dire qualcosa saremo i primi a farlo ". E oggi eccole le parole di Andrea Damante che, infastidito dai nuovi rumor su una sua presunta nuova fiamma, ha letteralmente sbottato sui social network. L'ex tronista ha da poco condiviso un duro messaggio di sfogo su Instagram, dove ha rispedito al mittente le insinuazioni su una sua nuova frequentazione, facendo capire che le cose non sarebbero come sembrano.

" Questa volta risparmiatevi questa me**a...questa volta non permetterò di essere infangato quando merito tutto il contrario se proprio...qui nessuno ha nessuno...anzi...quando ci sarà qualcosa da dire saremo i primi. Non mettete in mezzo persone che non esistono e portate un po' di rispetto per questo momento ", ha scritto nelle storie del suo profilo Instagram Andrea Damante, seccato dai numerosi articoli usciti nelle ultime ore che lo vorrebbero vicino a una giovane modella. Nessuna nuova storia d'amore dunque per il dj, che da settimane è sempre più lontano da Giulia De Lellis.

La coppia era tornata insieme durante la quarantena dopo una lunga separazione, che li aveva visti prendere strade differenti. Lei al fianco del pilota Andrea Iannone, lui con una ragazza romana. I dettagli dell'addio tra Giulia e Andrea erano stati rivelati nel primo libro autobiografico della De Lellis dal titolo " Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza ". Poi però i Damellis hanno deciso di riprovarci, ma anche questa volta sembra che qualcosa sia andato storto e la coppia si è allontanata nuovamente alla fine di luglio.