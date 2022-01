"Dalle corna non si salva nessuno". Belen di nuovo tradita?

È bastato un video condiviso nelle storie di Instagram per scatenare i rumor. " Le corna? Penso di averle, sì ", ha ironizzato Belen Rodriguez nel filmato, rispondendo all'amica Patrizia Griffini, ex gieffina, che la stava riprendendo con il telefonino.

Una frecciata all'indirizzo del suo ex, Antonino Spinalbese? Difficile dirlo con certezza. L'ufficialità sulla fine della loro storia d'amore non è mai arrivata, ma le festività trascorse l'uno lontano dall'altra non lasciano dubbi sull'epilogo della relazione. Belen ha trascorso il Natale in compagnia della sua famiglia e della piccola Luna Marì. Poi ha passato il Capodanno in montagna insieme alla sorella Cecilia e al fidanzato Ignazio Moser e alcuni amici. Tutto senza Antonino, che sui social network si è mostrato poco a differenza della Rodriguez, che ha documentato con foto e video le sue vacanze spensierate.

Ed è proprio in un video che Belen si è lasciata andare a delle confessioni sibilline. La showgirl si trovava in aeroporto insieme all'amica Patrizia, ex concorrente del Grande fratello conosciuta anche come La Pettinose. Le due stavano per imbarcarsi sul volo diretto a Montevideo, in Uruguay, e per ingannare il tempo l'amica ha ripreso Belen con il filtro che modifica la parte alta della fronte creando delle finte corna. Un gioco ironico al quale Belen si è lasciata andare ben oltre le aspettative. "Le corna sono solo due? ", ha replicato la Rodriguez, sorprendendo la Griffini: " Ah perché le vuoi anche te? ".