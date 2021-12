L'ex commenta un post di Belen Rodriguez: finisce malissimo

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno chiuso la loro relazione. Ci hanno provato e riprovato, hanno anche effettuato diverse smentite a mezzo stampa, ma i fatti sono che ora i due sono separati e pare che non ci siano più i margini per ricucire il rapporto. I fotografi li hanno immortalati all'interno di un bar mentre l'una lasciava la bimba, nata da pochi mesi, all'altro.

I motivi dietro la loro rottura non sono noti e, ormai, non sono nemmeno una notizia. Il tira e molla tra i due dura da mesi e i due hanno sempre cercato di mantenere in piedi le apparenze, anche solo quelle, per non alimentare il chiacchiericcio dell'opinione pubblica. Ed è forse in quest'ottica che l'ex parrucchiere ha deciso di commentare una foto condivisa dall'ex compagna su Instagram.

Belen, infatti, aveva pubblicato una foto insieme a Luna Marì con una didascalia dolcissima: "Io ti renderò libera". Ma forse per smorzare un po' l'attenzione, forse per depistare le voci su di loro, Antonino Spinalbese ha lasciato un commento sotto il post: " La pubblicità dei Ringo ". Ora, non è chiaro cosa intendesse il parrucchiere con quel messaggio, probabilmente faceva riferimento a qualcosa inerente la loro coppia o, comunque, qualche commento fatto tra di loro. Fatto sta che in tanti hanno notato quel commento e hanno lasciato un like, anche ipotizzando un ennesimo ritorno di fiamma o, comunque, un tentativo di riconciliazione della coppia.

Ma evidentemente le cose stanno in modo diverso, probabilmente diametralmente opposto, perché non appena Belen Rodriguez si è accorta del messaggio di Antonio Spinalbese ha cancellato il post. Un gesto di stizza fatto sull'onda emotiva o ragionato e, per questo, ancora più perentorio? Questo lascia immaginare che tra i due i rapporti siano tutt'altro che distesi, anzi. Da tempo i due non vivono più sotto lo stesso tetto, fanno vacanze separate e si incrociano solo per consegnarsi la bambina. Eppure fino a pochi mesi fa, sia da una parte che dall'altra, si sprecavano i proclami di amore incondizionato.