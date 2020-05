Una sfuriata, i tradimenti e l'addio. Così Belen e Stefano De Martino si sono lasciati

Stanno emergendo nuovi dettagli sulla crisi matrimoniale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Una crisi che sembra ormai essere certa stando alle parole della showgirl argentina, che dopo aver fatto una breve diretta su Instagram si è intrattenuta con i fan. È il settimanale Oggi a rivelare alcuni retroscena di questa presunta separazione, dopo che il settimanale Chi ne ha dato notizia ieri. Pare che tutto sia nato da una lite e che da quel momento la coppia non abbia più trovato un equilibrio.

Per evitare troppi pettegolezzi, Belen Rodriguez ha scelto di raccontare la sua verità anche se in modo velato dopo che sul settimanale Chi erano state mostrate alcune sue foto piuttosto malinconiche ma, soprattutto, la strana coincidenza della presenza di Andrea Iannone nel suo stesso ristorante durante una cena. Inevitabile l'interesse attorno a questa vicenda e così la showgirl argentina ha deciso di metterci la faccia, ammettendo di essere in un momento di difficile della sua vita. Sono stati tantissimi i commenti arrivati sotto il video condiviso da Belen, molti dei quali di supporto e vicinanza. Sono tante anche le risposte date dalla showgirl, che tra un messaggio e l'altro sembra confermare le voci di un presunto tradimento da parte di Stefano De Martino. " A volte la vita ti rimette davanti agli stessi problemi solo perché tu te ne accorga per davvero come stanno le cose. Ed è giusto che così sia... Così si impara ", ha risposto Belen a una ragazza che cercava di trasmetterle un po' di conforto. Molto più criptica la risposta che la showgirl ha dato a un altro utente che ha rivelato la sua incredulità davanti alla sofferenza della sua beniamina, riferendosi probabilmente alle voci sull'infedeltà. " E dillo a me... ", ha ribattutto la Rodriguez, mostrando tutto il suo disappunto.

Stando alla ricostruzione fatta dal settimanale Oggi, la coppia sarebbe esplosa a causa delle pressioni della quarantena, all'isolamento forzato e all'obbligo di stare insieme 24 ore su 24. La coppia non era ovviamente abituata a questo, ognuno ha sempre avuto i suoi spazi e le sue libertà, che sono probabilmente mancate e hanno innescato la miccia. Tutto è nato quando " il virus ha imposto la vicinanza e non ha lasciato né vie di fuga, né bolle di intimità per aggiustare e cicatrizzare le liti ", si legge sul settimanale Oggi. Come una bomba a orologeria pronta a esplodere, il punto di frattura del malumore coniugale è stato fragoroso. " L'apice - si legge su Oggi - è una discussione accesissima nelle viscere del bel palazzo di zona Moscova in cui abita la coppia ".

Tre giorni dopo Stefano de Martino è partito in direzione Napoli per questioni lavorative. Deve tornare alla conduzione di Made in sud e ci sono le registrazioni da effettuare, ma per alcuni si tratta solo di un escamotage per allontanarsi da sua moglie. Pochi giorni fa l'ex ballerino è stato avvistato a Milano ma non si è fermato a dormire a casa sua. È stato visto a casa dei suoi genitori, poi è andato a trovare suo figlio Santiago ma per dormire si è sempre appoggiato nell'abitazione in zona Isola della sua famiglia di origine. La permanenza di Stefano De Martino a Milano è stata molto breve, perché pochissimi giorni dopo il conduttore di Made in sud si è rimesso in auto in direzione Napoli, stavolta carico di bagagli. È davvero un addio con Belen? Eppure i due sembravano pronti a mettere in cantiere il secondo figlio, così come dichiarato dalla showgirl solo poche settimane fa.