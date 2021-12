Belen Rodriguez, il dettaglio che parla di crisi: "Ma Antonino non c'è?"

È un tira e molla continuo quello tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Una storia fatta di alti e bassi che, fino a pochi giorni fa, sembrava avere trovato un epilogo felice. I due si erano mostrati in giro per Milano felici e sorridenti tanto da fare pensare che l'ennesima crisi fosse ormai superata. Ma nelle ultime ore nuovi dettagli fanno pensare che i due siano di nuovo ai ferri corti.

Antonino e Belen, che lo scorso luglio sono diventati genitori di Luna Marì, vivono una travagliata storia d'amore. Da quando è nata la loro prima figlia, la coppia ha vissuto momenti di forte crisi e in più occasioni l'hairstylist ha preso fisicamente le distanze dalla vita della showgirl argentina. Spinalbese non si sottrae alle responsabilità di padre e più volte è stato sorpreso dai paparazzi in compagnia della piccola a passeggio o al parco. Sui social network, però, non si mostra più in compagnia di Belen e nelle foto e nelle storie, che la Rodriguez pubblica quotidianamente sul suo profilo Instagram, il 26enne è praticamente scomparso.

A far scattare l'allarme tra i fan della coppia sono state le ultime storie condivise da Belen sulla sua pagina Instagram. La conduttrice di Tu si que vales ha pubblicato foto e video degli addobbi natalizi con i quali ha riempito la sua abitazione in attesa delle festività. Fiocchi, tovagliette, cuscini in tema rosso scozzese e un imponente albero di Natale a completare l'allestimento. Tra la moltitudine di oggetti e decori a spiccare sono stati soprattutto i cuscini e le tovagliette personalizzate con i nomi, ma l'assenza del nome di Antonino ha fatto subito insospettire i follower della conduttrice. Davanti al camino si vedono solo tre cuscini con i nomi di Santiago e Luna Marì e uno con la B di Belen. Nessuna traccia di quello per Antonino. Stessa cosa per le tovagliette esposte sulla tavola: sempre tre e sempre senza quella per Spinalbese.