Il "Denver" della Casa di Carta accusa la vicina di vendere le sue foto private

Il gossip è il sale della vita. È un modo per poter sbirciare nell’esistenza di chi vive sotto le luci della ribalta. Ma c’è un limite a tutto. Il rispetto della privacy è la prima cosa e sembra che non tutti siano capace di rispettare questa regola non scritta. La denuncia arriva da un attore de La Casa di Carta che, sui social, mette in evidenza quanto può essere labile il confine tra morbosità e curiosità. Jamie Lorente, che nella celebre serie tv di Netflix interpreta lo scapestrato Denver, come molti di noi è a casa, nella città di Madrid, in quarantena nella sua abitazione. E proprio dalla sua abitazione che una vicina di casa fin troppo curiosa avrebbe inviato ai giornali di gossip foto private della stella del piccolo schermo.

L’attore de La Casa di Carta avrebbe rivelato il misfatto in una serie di video pubblicati su instagram, indignazioni riportate poi da un fan su Twitter. Un’inversione di tendenza dato che, solo negli ultimi giorni, il profilo di Jamie Lorente è stato invaso da foto e video casalinghi. L’attore è insieme alla sua campagna, Maria Pedraza, anche lei attrice, che ha conosciuto il suo compagno sul set di Elite, altra serie spagnola di successo disponibile qui in Italia su Netflix. I due condividono un appartamento a Madrid e, insieme, trascorrono questa quarantena imposta dalle autorità. Ma la vicina di casa, che abita proprio di fronte al loro palazzo, più volte sarebbe stata pizzicata a fotografare la coppia e accusata poi di vendere foto ai giornali.

"Questa è la carità che nasce nei momenti difficili – scrive il Denver de La Casa di Carta su insatagram-. Qui di fronte a me vive una vicina molto generosa che si dedica a fotografarmi in casa e mandare le foto alle riviste – continua -. Da oggi comincio anche io il mio reportage. E sono 21 giorni che vivo in queste condizioni", conclude. Il post è stato accompagnato da una foto. L’attore avrebbe evidenziato che la stalker da un balcone si sarebbe dilettata a scattare le foto, e ora Jamie Lorente vorrebbe inchiodare la donna sul fatto. E, se così fosse vero, l’ira di "Denver" sarebbe più che giustificata.

L’attore è molto celebre in Spagna. Oltre che a prendere parte a La Casa di Carta, giunta alla sua quarta stagione, è stato anche il co-protagonista di Elite, il drama teen spregiudicato di grande successo. Nella serie è il fratello di uno dei protagonisti.