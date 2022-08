"Dire che Riccione non è sicura è dire una cosa oggettiva". Facchinetti a gamba tesa

Qualche giorno fa era stato Emis Killa ad accendere la polemica su Riccione, sostenendo che la cittadina " è diventata Marsiglia ". Secondo il rapper "' na volta i giovani andavamo li a divertirsi, le famiglie anche. Ora dopo le 18.00 se sei un bravo ragazzo devi avere paura a farti una passeggiata sul lungomare. Le manganellate nelle ginocchia ci vogliono ". L'appunto del rapper, rilanciato anche da Matteo Salvini, è stato accolto con rabbia dal sindaco del Pd di Riccione, Daniela Angelini, che si è detta " indignata dalle parole di Emis Killa. Le respingo con forza e le ritengo frutto di assoluta malafede ". Il sindaco ha anche annunciato che " i nostri legali sono già al lavoro per procedere con le opportune azioni giudiziali, volte a punire questa gratuita diffamazione e a ottenere il risarcimento del danno d'immagine conseguente ". Ma sullo stesso tema si è espresso anche Francesco Facchinetti nelle ultime ore, sulla stessa falsariga di Emis Killa.

" Se dico che Riccione non è più un paese sicuro e io con i miei figli non ci vado perché ho paura, non dico una bugia ma una cosa oggettiva ", ha dichiarato Francesco Facchinetti su un video condiviso su TikTok. Quella dell'imprenditore sembra quasi una replica alle parole del sindaco che, in risposta a Emis Killa, ha detto che il rapper ha " ha raccontato una Riccione che non esiste " e che chi parla male della cittadina è in malafede. Facchinetti appare piuttosto arrabbiato nel suo video, che è quasi uno sfogo sul degrado in cui è scivolato il nostro Paese negli ultimi anni. " Dire che Riccione non è sicura è dire una cosa oggettiva e sostenere l’opposto è una grande bugia ", ha proseguito Facchinetti. Il figlio del cantante dei Pooh non è entrato nello specifico del suo sfogo, ma le sue parole sembrano frutto di una profonda conoscenza di quel territorio: " Ho letto un sacco di commenti, ci sono persone che ritengono che solamente alcune zone di Riccione non sarebbero sicure. Col cavolo! Riccione non è più quella di una volta, che faceva concorrenza a Ibiza, ora non è neppure un’unghia di Ibiza ".