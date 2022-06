Domenica In chiude ma Mara Venier: "Col cavolo che vado in pensione"

Aveva promesso di non piangere, ma alla fine Mara Venier non è riuscita a trattenersi. Nell'ultima puntata di Domenica In, la conduttrice si è lasciata travolgere dalle emozioni quando, alla fine della trasmissione, ha salutato il pubblico e lo staff per l'ultima volta.

" Non è stato sempre facile, però ce l'abbiamo fatta", ha detto Mara Venier riassumendo l'ultima stagione televisiva del suo programma tra Covid, guerra e "incidenti" di percorso. La presentatrice veneziana ha avuto parole di stima per tutti quelli che hanno lavorato attorno alla trasmissione, ma soprattutto verso i telespettatori. "Senza il pubblico ndo annamo noi?" , ha ironizzato lei mentre in onda scorrevano i titoli di coda.

Poi la conduttrice ha sorpreso tutti con un fuoriprogramma, togliendosi l'ultimo sassolino dalla scarpa: "Non sono giovanissima. Nella vita ho avuto gioie e dolori e ho una certa età. Qualcuno, quando vuole ferirmi e colpirmi, dice: 'Vai in pensione, sei vecchia'. Ma io credo che non ci sia età per chi, come me, fa questo mestiere. Io smetterò, sì. Ma smetterò quando voi pubblico non seguirete più Domenica In e quest'anno è stato un grande successo" .

Mara Venier ha smentito le voci di un suo possibile addio a Domenica In, che tornerà in onda l'11 settembre con una nuova stagione. La quattordicesima per Mara Venier, che a lasciare il timone dello show domenicale della rete ammiraglia Rai non ci pensa proprio. "Smetterò solo quando voi non mi seguirete più. Col cavolo che vado in pensione! Noi siamo ancora qua ", ha concluso la conduttrice, citando un celebre brano di Vasco Rossi. Eppure il settembre scorso, durante un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, la Venier aveva dichiarato: " Lo ripeto e ne sono convinta. Dopo questa smetto. È troppo faticoso… anche quest’anno farò del mio meglio, ma sento il bisogno di pensare a me, di dedicarmi del tempo, di avere più cura di me ". Nove mesi dopo la presentatrice si è ricreduta e ha dato appuntamento ai suoi fan a dopo l'estate.