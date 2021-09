Mara Venier dice addio alla tv: "Domenica In? Troppo faticoso!"

Non c'è spazio per i ripensamenti. Almeno questa volta. Mara Venier dice addio alla televisione e, dopo quattro edizioni consecutive, lascia Domenica In. La nuova stagione - al via domenica 19 settembre - sarà l'ultima per la conduttrice veneziana.

Nell'intervista esclusiva rilasciata al settimanale Oggi, Mara Venier è sicura, ferma su una decisione rimandata da troppo tempo. La presentatrice lo aveva già detto in altre occasioni: " Questa sarà la mia ultima stagione". Ma poi di edizioni di Domenica In ne erano seguite altre due. Questa volta però la Venier è irremovibile: " Lo ripeto e ne sono convinta. Dopo questa smetto. È troppo faticoso… anche quest’anno farò del mio meglio, ma sento il bisogno di pensare a me, di dedicarmi del tempo, di avere più cura di me ".

L'ultimo anno e mezzo vissuto da Mara Venier, tra infortuni e malori, non ha fatto altro che rendere più facile la sua decisione. L'edizione 2020 condizionata dal Covid e dal lockdown. L'incidente domestico avvenuto nello stesso anno, che le è costato la frattura del piede e l'ha costretta sulla sedia a rotelle per settimane. E poi l'ultimo dramma vissuto quest'anno, la paresi facciale come conseguenza di un intervento ai denti finito nel peggiore dei modi. Tutti episodi che l'hanno portata a riflettere e a prendere la sofferta decisione di dire addio al suo programma domenicale e al piccolo schermo.

L'inizio della nuova edizione di Domenica In è alle porte e la padrona di casa si è detta "spaventata" per il ritorno in tv. A preoccupare Mara Venier è il problema al volto, ancora parzialmente insensibile, che non le consente di esprimersi al meglio: " Sono spaventata, sì. Lo sono di mio già per la mia insicurezza cronica, ma più ancora lo sono perché non riesco a parlare. Faccio una fatica bestiale: ho una morsa che mi crea una grande difficoltà di eloquio. E tante parole non riesco a pronunciarle. Penso sempre che in onda potrei impappinarmi e fare una figuraccia ".

Quale sarà il suo futuro professionale non è chiaro, ma intanto il pubblico è pronto a vederla tornare in tv con Domenica In ancora per un anno, in un'edizione rinnovata, non solo negli studi televisivi, ma anche nel format con ospiti fissi e rubriche dedicate.