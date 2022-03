Dove vedere gli Oscar 2022, tra polemiche e film favoriti

Nella notte del 27 marzo si terrà la 94° edizione dei Premi Oscar che premieranno i film che l'Academy Awards ha ritenuto i migliori della stagione appena conclusa. La cerimonia sarà presentata da Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes, tre donne che avranno il compito di traghettare la tradizione verso un presente che si è cercato di rendere il più inclusivo possibile. Nonostante questo, tuttavia, non sono mancate le polemiche.

I premi "tagliati" agli Oscar 2022

Come è stato riportato anche da Sky TG24, l'edizione dei premi Oscar del 2022 è stata preceduta da numerose polemiche che sono seguite alla decisione dell'Academy di tagliare dalla diretta la consegna di alcuni premi tecnici. Lo scopo, secondo quanto riportato dall'associazione incaricata di consegnare i premi, sarebbe quello di ridurre i tempi lunghissimi di una cerimonia che, anno dopo anno, si è fatta sempre più soporifera. Gli Academy Awards stanno dunque cercando di svecchiare la diretta e cercare di conquistare nuovi ascolti, dopo che quelli degli ultimi anni si sono incurvati sempre più verso il basso.

Nello specifico i premi inerenti il montaggio, la colonna sonora, la scenografia, il make up e il suono saranno consegnati un'ora prima dell'inizio della trasmissione in diretta, in forma abbreviata. La decisione - che riguarda anche alcune categorie inerenti i cortometraggi - ha fatto molto discutere, soprattutto perché sembra suggerire l'esistenza di premi di serie A e altri di serie B. Cosa che, secondo molti, è assurdo, soprattutto se si pensa che, ad esempio, senza montaggio non esisterebbero i film. Per protesta il premio Oscar Tom Fleishman, tecnico del suolo che ha a lungo lavorato con Martin Scorsese, ha dato le dimissioni come membro dell'Academy.

L'attrice di West Side Story esclusa dalla serata?

Tra i tanti film candidati nell'edizione 2022 dei premi Oscar c'è anche West side story, il remake firmato da Steven Spielberg del famoso musical ispirato alla storia di Romeo e Giulietta. Tra le protagoniste del film c'è anche l'attrice Rachel Zegler che, secondo un articolo del The Hollywood Reporter, non era stata invitata alla serata. L'attrice si sarebbe sfogata su Instagram, asserendo che non era stata invitata alla cerimonia del 27 marzo e che avrebbe fatto il tifo per il film dal divano di casa sua. Nello sfogo, l'attrice avrebbe detto di aver provato a far richiesta dei biglietti necessari per partecipare. "Ho provato di tutto," ha detto. "Ma non credo che sarà possibile. Tiferò per West side story dal mio divano e sarò comunque fiera del lavoro che ho fatto senza sosta tre anni fa."

La polemica, in questo caso, è stata risolta con un lieto fine. Come riporta sempre il The Hollywood Reporter in un altro articolo, l'attrice latina di West side story non solo è stata invitata a partecipare alla premiazione, ma è stata scelta per salire sul palco del Dolby Theatre e presentare uno dei premi.

I film candidati

Tra i film che hanno ricevuto più candidature c'è Il potere del cane, pellicola di Jane Campion presentato allo scorso festival di Venezia e ora disponibile su Netflix. Se Jane Campion sembra essere destinata a vincere il premio Oscar come miglior regia, il film - dato inizialmente tra i favoriti anche grazie alla straordinaria interpretazione di Benedict Cumberbatch - potrebbe essere "attaccato" dall'avanzata di Coda - I segni del cuore, smielato remake del più notevole film francese La famiglia Bélier. I segni del cuore, che è ora disponibile su Sky, ha da subito incontrato grande favore in quel di Hollywood. La storia è quella di una ragazza che, cresciuta in una famiglia di sordomuti, scopre di voler diventare una cantante, con tutti i problemi relazionali che ne conseguono.

Tra gli altri film candidati figura anche l'italiano È stata la mano di Dio, il capolavoro di Sorrentino che concorre nella sezione dedicata al miglior film internazionale. Per il film con Toni Servillo, tuttavia, non sembra esserci la possibilità di sconfiggere il favorito, il giapponese Drive my car. Per quanto riguarda gli attori sembra essere ormai cosa certa il premio a Will Smith per la sua interpretazione di Richard Williams in King Richard, pellicola che ripercorre l'inizio della carriera da tenniste delle sorelle Williams. Per quanto riguarda la miglior attrice la favorita sembra essere Jessica Chastain con il suo ritratto della vera Tammy Faye in Gli occhi di Tammy Faye, ma potrebbe arrivare uno sgambetto da Nicole Kidman, vista in Being the Ricardos, che è disponibile su Amazon Prime Video. Molto più certe sono invece le sezioni per i non protagonisti: quasi certamente le statuette andranno a Ariana DeBose per West Side Story e a Troy Kotsur per Coda - I segni del cuore.

Un altro italiano che concorre ai premi Oscar è Enrico Casarosa, il regista del bellissimo Luca, film d'animazione che concorre per il miglior film d'animazione insieme a Encanto, Raya e L'ultimo drago, I Mitchell contro le macchine e Flee. Si può trovare un riflesso di "italianità" anche nella sezione dedicata alla miglior sceneggiatura non originale, dove si trova La figlia oscura, film che Maggie Gyllenhall ha tratto dal romanzo omonimo di Elena Ferrante.

Dove vedere gli Oscar 2022

Come ogni anno sarà possibile seguire in diretta la cerimonia di consegna dei Premi Oscar su Sky. La live sarà disponibile su Sky Cinema (canale 303), ma anche su Sky Uno. La diretta comincerà dalle 00.15 di domenica sera e includerà anche il red carpet con tutte le star, che precede l'inizio della cerimonia vera e propria. Per chi non ha Sky la diretta dovrebbe essere trasmessa in chiaro anche da TV8.