"Megxit? Meghan Markle ha fatto la scelta giusta"

È andato in scena un drama senza precedenti lo scorso lunedì. Ai Commonwealth Day si sono incontrate Kate Middleton e Meghan Markle per la prima volta da quando la Megxit è diventata realtà. Le due duchesse, infatti, dal mese di gennaio, hanno fatto il modo che le loro strade non si incrociassero mai, così da impedire il dilagare di gossip e rumur su i latenti dissidi tra di loro. Ma questo non ha fermato l’occhio indiscreto de tabloid. Infatti, quando Meghan è arrivata a Londra sotto una pioggia battente, Kate era a Dublino insieme a William per un viaggio istituzionale nel cuore dell’Irlanda. Ai giorni del Commonwealth però era inevitabile un loro incontro. I tabloid ha cercato di cogliere qualche dettaglio, un particolare che potesse spiegare le ragioni dei loro dissidi. Non c’è ancora una risposta a questa domanda, ma gli atteggiamenti freddi e distaccati tra Meghan e Kate sono stati molto eloquenti.

Una fonte anonima intercettata al Daily Mail, è stata interrogata proprio su quello che è accaduto all’abazia di Westminister tra le due duchesse. E la gola profonda non solo conferma l’atteggiamento distaccato da parte di Kate, nonostante quel “ciao” da parte di Meghan, ma rivela che tra le due donne il rapporto è irreparabile. Ragioni, apparentemente, non ce ne sono. Si crede che ci siano solo semplici divergenze caratteriali. "Meghan ha parlato di quello che è successo con alcuni amici più stretti. Ora più che mai non è pentita della sua scelta – afferma -. Non ha trovato affetto, non ha trovato un sorriso. Solo freddezza e distacco". E un breve video che è trapelato sui social è molto evidente. Per una volta una fonte anonima conferma i rumor del web. "Non vede l’ora di tornare in Canada e riabbracciare il piccolo Archie. Meghan ne ha abbastanza delle polemiche. È fuggita da Londra proprio per questo", continua.

Nessun abbraccio e nessuna stretta di mano e, soprattutto, sia Meghan che Harry, non hanno potuto sfilare a seguito della Regina nel corteo istituzionale come tutti i membri dei Windsor. Ma questo per i due ex duchi era il minimo. Nessuno si aspettava un comportamento del genere. Anche William non è stato da meno. Kate non ha rivolto il saluto a Meghan, ma anche il duca di Cambridge non ha rivolto il saluto al fratello. E così, nel giorno del Commonwealth si è assistita alla disfatta, definitiva, dei Fab4. Il dato è tratto, e forse è meglio che le cose siano andate proprio così.