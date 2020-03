Ai Commonwealth Day è gelo tra Meghan Markle e Kate Middleton

Il ritorno a Londra di Meghan Markle e del Principe Harry non è passato di certo inosservato. Sono giorni che gli ex duchi di Sussex sono sotto i riflettori dei giornalisti e dei fotografi. Il motivo è presto detto: sono tornati in famiglia per gli ultimi eventi in calendario fissati prima ancora della Megxit. Il primo a tornare nella City è stato il Principe Harry, impegnato in alcuni convegni per la salute mentale e per la registrazione di una canzone per gli Invictus Game insieme a Jon Bon Jovi. Nel fine settimana è toccato a Meghan Markle che, in una sera di pioggia, è apparsa radiosa e sorridente per gli Endeavour Found Award.

Ma questo era solo l’inizio. Perché l’interesse maggiore è stato rivolto alle commemorazione dei Commonwealth Day, che si sono svolti nella giornata di ieri, 9 marzo, presso l’abazia di Westminister. Questo perché l’evento ha visto riunita la famiglia reale. Tutto ha funzionato alla perfezione, per fortuna. Non ci sono state né dissapori né litigi, ma la tensione è stata papabile. E come riportano alcuni utenti, tra Meghan Markle e Kate Middleton la situazione non è migliorata anzi, nonostante la lontananza, tra le due duchesse è calato il gelo. Il video che è trapelato in rete parla molto chiaramente e viene supportato da alcune voci di corridoio piuttosto insistenti.

Meghan e il Principe Harry sarebbero arrivati in anticipo rispetto ai duchi di Cambridge, per evitare i fotografi e la diffusione di pettegolezzi sul loro conto. Questo però non è stato abbastanza. Come riporta il video incriminato che è stato diffuso su Twitter, si vede l’esatto momento in cui arrivano ai posti assegnati anche Kate e William. Meghan saluta la cognata con il suo solito sorriso, ma la Middleton non risponde al saluto. Il duca di Cambridge è teso e lo si nota dal saluto distaccato che rivolge al fratello. Per i famigerati Fab4 è la fine di un’era. Sembra che il rapporto sia del tutto irrecuperabile. Era già in crisi ancor prima della Megxit, ma da quel che sembra, la situazione ora è ancora più complicata. Sono stati distanti l’uno dall’altro per oltre un mese ma neanche questo è servito per mettere in ordine le cose.

I festeggiamenti sono proseguiti come da programma, ma il gelo è stato talmente evidente che nessuno non ha potuto notare quello che è accaduto tra i duchi di Sussex e di Cambridge. Il tempo, a quanto pare, ha costruito un muro tra di loro.