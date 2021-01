"Ecco cosa ha detto Tommaso fuori dalla Casa": il retroscena dello scontro tra Zorzi e Mario Ermito

Tra Tommaso Zorzi e Mario Ermito non corre certo buon sangue. Il Johnny Depp di Brindisi è entrato al Grande Fratello Vip circa un mese fa e sembra aver legato un po' con tutti i concorrenti, solo con l'influencer i rapporti sembrano essere tesi. Tommaso non riconosce a Ermito un comportamento spontaneo nella Casa, tanto da apostrofarlo come " audiolibro " nel corso della puntata. E, nel corso della settimana, Zorzi non ha mancato di commentare, nel suo modo un po' caustico e ironico, l'atteggiamento forse troppo impostato dell'attore. Mario Ermito si è definito più volte un cavallo di razza all'interno del Gf Vip, uno spirito libero che non vuole essere imbrigliato.

Prima di ricevere il verdetto finale del televoto, che l'ha visto uscire sconfitto dalla nomination a nove, Mario Ermito ha potuto avere un confronto con Tommaso Zorzi, che non è andato troppo per il sottile con l'attore. " Io sono un cavallo che si è lasciato domare ", ha detto Ermito riferendosi alla sua indole selvaggia. Ma su questo punto, Tommaso Zorzi non è particolarmente d'accordo con l'attore: " A porta Venezia ci sono dei pony su cui puoi farci dei giri ". Tommaso Zorzi ha definito Ermito " un arrogante un po' presuntuoso, un po' parlo tutto io " e l'ha fatto indossando una t-shirt sprizzante egocentrismo da ogni trama: " Ma parliamo di me ". Tommaso Zorzi nella Casa si è costruito l'immagine del personaggio senza peli della lingua, velenoso e senza timori reverenziali e quindi non stupisce l'atteggiamento mostrato nei confronti di Mario Ermito. Tuttavia, pare che dietro questo astio così forte ci sia ben altro, nato prima del Gf Vip, come accenato da entrambi nel corso della puntata, un argomento che però non è stato approfondito adeguatamente.