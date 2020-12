Scontro Sonia e Rosalinda: "Lei mi ha fatto capire che Mario ci ha provato con lei..."

Le nomination di una settimana fa hanno scatenato grandi discussioni nella Casa, soprattutto tra Sonia Lorenzini e Rosalinda Cannavò. Le due sembrano arrivate ai ferri corti dopo che l'attrice ha nominato l'ex tronista. Un gesto che non è piaciuto alla Lorenzini, visto che tra loro si era creato un rapporto di confidenza e di fiducia. Ed è così che lunedì scorso, alla fine della puntata in diretta, Sonia Lorenzini ha avuto una fortissima reazione contro Rosalinda, con parole che le sarebbero potute costare la squalifica, chiesta a gran voce dagli utenti dei social. Quest'oggi, Alfonso Signorini ha voluto che le due si confrontassero per capire se, oltre alla nomination, ci fossero altri problemi.

Infatti, ci sono molti dubbi sul comportamento di Sonia e di Rosalinda, che sembrerebbero mosse da gelosia. In passato, non molti mesi fa, pare che entrambe si sentissero contemporaneamente telefonicamente con Mario Ermito, che ha fatto il suo ingresso in Casa di recente. A tirare fuori l'argomento è stata Rosalinda, un gesto che non è piaciuto né a Sonia e nemmeno a Mario, oltre che agli altri concorrenti. Per alcuni, quindi, la nomination di Rosalinda sarebbe stata una ripicca nei confronti di Sonia Lorenzini, sua rivale in amore con Mario Ermito, che pare avesse mire di conquista su Sonia e non su Rosalinda. L'ex tronista durante la settimana è stata piuttosto dura con l'attrice, che in più di un'occasione ha avuto dei crolli emotivi, che l'hanno portata anche ad avere piccole crisi nell'amicizia con Dayane.