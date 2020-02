Karina Cascella contro Elisa: "Lo scherzo ad Andrea Denver non lo fai a San Valentino"

La quarta edizione del Grande fratello vip, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5, fa discutere molto per via del vecchio flirt di Andrea Denver ed Elisa De Panicis.

La modella aveva di recente confermato il rumor sulla sua rottura con l'ultimo fidanzato, il difensore francese del Milan Theo Hernández, che si sarebbe invaghito di Zoe Cristofoli. Una web influencer nota per una liaison avuta con Fabrizio Corona. E l'annunciata separazione, secondo alcuni, potrebbe essere stata provocata dagli atteggiamenti complici che Elisa aveva assunto con Andrea Denver nella Casa. Nell'undicesima diretta del Gf vip 4, andata in onda a San Valentino, la stessa aveva poi fatto mostrare dalla regia del reality, al pubblico e all'ex veronese, uno scatto, che la immortala con quest'ultimo in un momento d'intimità condiviso a letto. E alla visione dell'immagine in questione, tanto discussa in rete, era rimasto letteralmente di sasso Andrea, ancora concorrente al Gf vip e sentimentalmente impegnato con Anna Wolf.

Alla fine, però, Elisa De Panicis ha motivato il gesto compiuto per l'ex definendolo uno "scherzo", in un collegamento tv concesso a Pomeriggio 5 e trasmesso il 17 febbraio. Ma, tra gli ospiti presentatisi nello studio del noto talk, Karina Cascella le ha riservato a distanza delle durissime critiche.

“Ho visto che un po’ tutti avevano ricevuto nella Casa del Grande Fratello Vip delle sorprese per San Valentino -ha quindi riferito Elisa, incalzata da Barbara d'Urso sul gesto "incriminato"- e così ho deciso di fare qualcosa anche io per smuovere un po’ la situazione. Perché ho pensato 'magari Andrea non riceverà sorprese...'”. E a quest'ultime parole è prontamente seguito il siluro dell'opinionista, destinato all'ex gieffina: “Denver è fidanzato, Elisa, ti pare normale postare una foto fatta con un uomo con cui sei stata e che è fidanzato?!?" . La Cascella ha, poi, infierito sulla modella: "Lo scherzo lo fai il 1° aprile non il giorno di San Valentino. Lo hai fatto apposta per stuzzicare lui e la sua attuale fidanzata!”.

Dopo l'intervento dell'ex opinionista di Uomini e donne, è intervenuta la conduttrice del talk. "Ma non stai più neanche con il calciatore Theo, giusto?!?" , ha quindi incalzato di nuovo l'ex gieffina. "Io attualmente sono completamente libera", è stata la pronta risposta della De Panicis.

Elisa De Panicis fa discutere il web dopo il Gf vip

L'ultimo intervento televisivo dell'ex gieffina, Elisa De Panicis, è al momento visibile in un video condiviso dalla pagina di Pomeriggio 5 su Twitter. E sotto il post in questione, non sono mancati i commenti del web.

"Bugiarda, falsa morta di fama. La vergogna del genere femminile", ha scritto un utente, alludendo alla modella. "Peccato che questo weekend era in Toscana con l'ex di Zoe!! ...Cristiano! Bugiarda", ha esclamato, poi, un altro telespettatore.

Tralasciando i commenti critici giunti in rete sulla notizia riportata dall'ex gieffina, restano - per il momento- ignoti i motivi della sua recente rottura avvenuta con il calciatore.