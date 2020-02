Elodie: "Marracash mi fa respirare. Lele Esposito? Finita perché diversi"

L'amore tra Elodie e Marracash procede a gonfie vele da quando i due si sono incontrati sul set del video “Margarita”: in quell’occasione, ha svelato la cantante, ha iniziato a sentirsi in imbarazzo, ma qualche ora dopo è stata lei a fare il primo passo.

È proprio Elodie a raccontare al settimanale Grazia l’inizio della sua storia con il rapper – al secolo Fabio Bartolo Rizzo – che sembra essere proprio l’altra metà della mela. “ Ci somigliamo, ma esterniamo le cose in modo diverso – ha detto lei - . Galeotto fu il set del video di Margarita. Ero in costume, ballavo. Lui mi metteva a disagio. La sera poi gli ho scritto un messaggio per invitarlo a cena ”. Da quel momento la relazione tra loro è decollata e ciò che affascina maggiormente Elodie è il fatto che il compagno sia il primo a credere in lei.

“ Crede in me. E lo fa perché è onesto, non perché è il mio fidanzato. Io vivo con i piedi per terra, lui guarda lontano. Lui mi porta su, mi fa respirare – ha continuato a raccontare, ammettendo che spesso si trovano in conflitto per cose banali - . Per me un rapporto deve essere così. Siamo amanti, amici, nemici, siamo tutto. Quello con lui è il rapporto più bello della mia vita. A 20 anni convivevo con un ragazzo di Lecce, mi comportavo come una signora. Oggi che ne ho quasi 30 sono più leggera, più ragazzina ”.

Dopo il grande successo del Festival di Sanremo 2020, dove si è classificata ottava con la canzone “Andromeda”, Elodie ha incantato il palco del Teatro Ariston con i suoi look sensuali ed eleganti. Eppure, il suo aspetto estetico, non è sempre stato il suo alleato tanto cheda piccola le chiedevano se fosse maschio o femmina. Oggi, però, tutto è cambiato. “ Mi piace da morire essere donna, ne vado fiera – ha detto - . Il corpo comunica insieme con la mia voce. Se sei femmina e hai carattere, non devi nascondere il tuo corpo per essere più credibile. Amo essere guardata. Credo sia per questo che Donatella Versace ha scelto di vestirmi ”.