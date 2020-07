"La Guaccero era gelosa. Mi ha lanciato un bicchiere di vino". Imbarazzo a Detto Fatto

Nella puntata di "Detto Fatto", trasmessa mercoledì primo luglio su Rai Due, ci sono stati momenti di imbarazzo in studio. Nel bel mezzo della diretta, Bianca Guaccero ha ricevuto una telefonata che mandato in tilt la conduttrice. Un fuoriprogramma che subito è diventato virale sui social, scatenando battute e commenti divertenti tra i fan della camaleontica attrice e conduttrice. Tutto è cominciato durante l’angolo gossip guidato da Jonathan Kashanian. In quei momenti si è discusso di amore, di tradimenti e, soprattutto, di gelosia. E subito dopo arriva una telefonata in studio che sconvolge la scaletta del programma. A parlare è Nicola Ventola, l’ex fidanzato di Bianca Guaccero.

Il calciatore che ora si è improvvisato cantante nella hit estiva "Una vita da Bomber" che ha inciso insieme a Bobo Vieri e Lele Adani, è stato legato per sei lunghi anni con la conduttrice di "Detto Fatto" e nonostante le diversità e i conflitti, i due hanno mantenuto un rapporto amichevole. E proprio in questo contesto, Ventola si lancia in alcuni rivelazioni choc sulla vita privata della Guaccero. "Bianca è molto gelosa – esordisce il calciatore -. Una volta è partito un bicchiere di vino rosso sulla mia camicia bianca. Ora però non ricordo il motivo. Eravamo entrambi molto giovani. Nonostante tutto è una persona speciale. Lo sarà per sempre, almeno per me".

Ed è la conduttrice che cerca di sminuire le dichiarazioni del suo ex, spiegando le ragioni della sua gelosia e il motivo di quel gesto inconsulto. "Avevo trovato sul cellulare un messaggio di un’altra donna – afferma la Guaccero con un sorriso -. Io e Nicola però abbiamo condiviso tanti momenti. Ricordo che comprammo una tastiera e io passavo il tempo a cantare mentre lui era in ritiro dagli allenamenti". "E poi la sera facevamo karaoke con gli amici", continua. Da quel che sembra la relazione tra i due è finita di comune accordo. "Troppo giovani, troppo innocenti", aggiunge la conduttrice. Il siparietto però non ha sconvolto più di tanto la Guaccero che, con il sorriso sulle labbra, ha continuato nel suo lavoro.

Ora Bianca è una donna single che pensa solo al lavoro e alla figlia che è nata dalla relazione con Dario Acocella. E come ha rivelato in un’intervista su Oggi, ora sarebbe pronta a tornare ad amare e sarebbe intenzionata a mettere al mondo un altro figlio.