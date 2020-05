"Come igienizzo la pa...?" E Bianca Guaccero viene attapirata

Era inevitabile che Bianca Guaccero finisse nel mirino di Striscia la Notizia, il celebre tg satirico di Canale 5. Ha fatto il giro del web la gaffe di cui la conduttrice di "Detto Fatto" è stata protagonista in una puntata dello show di Rai Due. "Dai, ragazze. Ditemi come si fa per igienizzare la pas...", aveva detto la Guaccero poco prima di annunciare la pubblicità. Pensava di non essere più in onda, invece, le telecamere erano ancora accese e lo scivolone è stato immortalato dal popolo del web e subito è stato postato sui social. In pochissimi minuti la battuta un po’ sconveniente è diventata un vero e proprio "tormentone" su Twitter e su Instagram. Ma non è finita qui.

Bianca Guaccero ha pensato di glissare su quanto è avvenuto in tv ma così non è stato perché Valerio Staffelli ha pizzicato la conduttrice lontano dagli studi Rai e, per quella gaffe orami così celebre, le ha regalato un tapiro d’oro. "Ti aspettavo", ha esordito la Guaccero appena è stata intercettata dalle telecamere di Striscia la Notizia. E in realtà nessuno è stato sorpreso dal servizio mandato in onda, dato il "rumore" causato da quella battuta così scomoda. "Lo sai che sono una grande fautrice dell’igiene personale – afferma Bianca Guaccero con un sorriso sardonico in volto -. Mi sono sentita un po’ sgamata appena ho capito cosa era successo. Credimi, battute del genere avvengono spesso quando siamo fuori onda". La conduttrice si difende affermando che lo studio è come se fosse una grande famiglia in cui si dividono gioie e "dolori" della vita. "Siamo un gruppo che lavora a spalla a spalla quasi 24 ore al giorno da due anni a questa parte – aggiunge -. Ero convinta che fossimo andati in nero ma invece …" e stempera tutto con un sorriso. "Cercavo di tirare su un po’ l’animo in studio visto il momento e tutto il resto". E Staffelli aggiunge: "Allora lei ci ricade".

La gaffe è avvenuta tre giorni fa, in una puntata decisamente folle in cui Bianca Guaccero più volte non ha rispettato le regole imposte dal distanziamento sociale. Come quello che è avvenuto con il cappello di Jonathan. “Lo disinfetto”, ha risposto una volta che si è resa conto dell’errore. La trasmissione delle reti Rai è torna in onda dopo un lungo periodo di riposo forzato, dato che almeno all’inizio, ancora non c’erano regole precise per permettere a tutti di mantenere il distanziamento.