Fedez se la canta da solo: "Oggi ho il potere"

Finalmente Fedez ha scoperto le carte. In un'intervista rilasciata al podcast di Breaking Italy, il rapper, nel parlare della sua vita e del suo ruolo di influencer sui social ha detto: "Oggi quello che io detengo è un potere". Quale? Non è dato saperlo, ma lui a quanto pare lo sa. Nel confessarlo, però, ha messo le mani avanti: "Ma sono certo che prima o poi cadrò anch'io, verrò bruciato insieme agli altri. Intendo dire che farò uno scivolone e diventerò una merda domani e ci sarà un motivo, la ragione per odiarmi si troverà e forse la costruirò io". Quando si dice fare e disfare.

Esce o non esce? Il dilemma di Alex Belli si è risolto nel giro di una diretta. Resta (manco a dirlo). L'attore aveva paventato l'ipotesi di abbandonare la casa del Grande fratello vip perché troppo coinvolto dalla situazione creatasi con Soleil. " Devo tornare con i piedi per terra e cercare di vivere e salvare la mia vita vera (fuori) ", ha dichiarato in puntata Belli. Dieci minuti dopo, però, l'attore si è ritrovato in confessionale con Soleil ed è tornato sui suoi passi: " Io stasera volevo andare via. Però, come vedi, sono ancora qui" . Eh già. Del resto, pochi giorni fa, quando i due erano amoreggiavano a letto insieme, Belli aveva ammesso: " Quello che facciamo funziona ". Peccato che i telespettatori l'abbiano sgamato.