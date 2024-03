"Vi rispondo....(anzi no)". Che pasticcio Chiara Ferragni

Il ritorno in Italia di Chiara Ferragni coincide con un po' di novità. La prima: a New York l'influencer è andata anche per motivi di lavoro. In ballo c'è un nuovo progetto che solo gli americani, a quanto pare, potevano offrirle. Del resto in Italia, viste le grane giudiziarie, starle vicino può costare molto in termini di reputazione e incassi. Quindi, meglio espatriare e godersela (finché dura). " In tutta questa merda di periodo spero ci siano anche delle cose belle, delle cose nuove che mi diano nuovi stimoli ", ha detto l'imprenditrice digitale sulla sua pagina Instagram.

La seconda novità è il ritorno sui social in modalità "attiva". Dopo avere riattivato i commenti sotto ai suoi post, Chiara Ferragni ha fatto una nuova mossa a sorpresa per provare a riconciliarsi con il suo pubblico e ha iniziato a rispondere ai commenti dei follower. Una cosa che, a dirla tutta, in pochi ricordano facesse prima del 15 dicembre. Ma così è. Tra un "grazie di essermi vicini" a un "incrociate le dita per me", l'influencer ha rifilato ai suoi seguaci anche una clamorosa chicca sulla separazione, dando (di fatto) la colpa a Fedez della rottura. Insomma, loquace lo è sempre stata ma d'ora in avanti l'influencer ha promesso di esserlo ancora di più. "Sto leggendo e rispondendo a un po' di commenti sui miei ultimi post, voglio farlo di più, assolutamente. Quindi cercherò di rispondervi sempre di più oltre a quelli a cui rispondo in dm", ha detto Chiara Ferragni in una storia Instagram pubblicata al suo rientro da New York. E fin qui tutto bene (per modo di dire).