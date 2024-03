I "grattini" dei fan e l'imbarazzo di Luca Argentero: "Meglio essere severi"

Luca Argentero è uno degli attori più popolari e osannati dai fan. Sempre molto riservato quando si tratta della sua famiglia, Argentero non disdegna le attenzioni dei fan quando l'occasione lo permette e c'è da promuovere un film. Ma non sempre tutto fila liscio quando si tratta approcciarsi ai propri ammiratori, soprattutto se di mezzo c'è il contatto fisico. L'ultima confessione fatta dal protagonista della fiction "Doc - Nelle tue mani" lo testimonia. Già, perché il bel Luca ha ammesso di sentirsi decisamente a disagio quando i fan lo toccano (e no, non parliamo di molestie).

Ospite del podcast del conduttore radiofonico Luca Gazzoli, "Passa dal BSMT", Luca Argentero ha raccontato come vive quel particolare momento, nel quale un'ammiratrice si avvicina per una foto e scatta: "Il grattino. Succede spesso questa cosa, mi chiedono di fare una foto, mi abbracciano e poi parte una specie di piccolo grattino, che mi mette spesso a disagio, perché non so mai come comportarmi. Penso che sia involontario, è come fosse un riflesso incondizionato e allora io un po' mi irrigidisco e finisce che mi metto le mani dietro". Insomma, okay le foto, okay i sorrisi, okay l'autografo però giù le mani. Per evitare fraintendimenti, si intende. "In generale divento rigido perché penso che è difficile capire cosa fa piacere alle persone. Allora per non sbagliare, meglio essere severi, quindi prima di abbracciare una persona che non conosco...", ci pensa due volte (anche tre) ha detto tra i denti l'attore.

Meglio evitare certi tipi di esternazione per scongiurare l'imbarazzo e schivare l'equivoco (e forse anche una denuncia, non si sa mai). Di questi tempi, infatti, passare da un grattino all'abuso è un attimo. Meglio rimanere al proprio posto. "Io non faccio mai per primo il grattino, in modo da evitare di mettere a disagio qualcuno, anche se tendenzialmente sono affettuoso come persona", ha sottolineato Argentero, tornando sul periodo ambiguo che stiamo vivendo, dove dire e fare qualsiasi cosa può essere frainteso (sul significato della parola "fraintendimento" chiedere a Chiara Ferragni). "Siamo in questa confusione, in un momento in cui ogni cosa può essere travisata, ogni cosa può essere male interpretata e allora io cerco di essere molto severo", ha concluso l'attore mettendo in guardia i prossimi fan, che si avvicineranno a lui per chiedergli un selfie. Occhio alle mani!