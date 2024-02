"Si è visto voltare le spalle...". Cosa c'entra Antonella Clerici con l'uscita di scena di Biagiarelli

E se la "colpa" dell'uscita di scena di Lorenzo Biagiarelli da È sempre mezzogiorno fosse di Antonella Clerici? Il dubbio (un tantino cattivello) lo ha instillato il sito Davidemaggio.it, che ha commentato le dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice al settimanale Chi proprio sull'addio al suo programma da parte del foodblogger, reo di essere finito al centro della controversa vicenda legata alla morte della ristoratrice Giovanna Pedretti.

Il compagno di Selvaggia Lucarelli si era autosospeso subito dopo la morte della ristoratrice e aveva rinviato la decisione di tornare in onda a È sempre mezzogiorno. Nell'intervista rilasciata a Chi Antonella Clerici ha parlato per la prima volta della scelta fatta da Lorenzo Biagiarelli di non rientrare nel programma di Rai1. "Voglio molto bene a Lorenzo, è un ragazzo dai mille colori. Credo che abbia fatto una scelta", ha dichiarato la Clerici, proseguendo: "Siamo un programma leggero e, forse, voleva affrontare temi diversi. Non è colpa sua quello che è successo alla signora, ma penso si sia trovato a disagio, abbia resettato tutto e abbia preso una direzione diversa per la propria carriera. Gli vorrò bene sempre: l’ho scelto, lo conosco".

Eppure il sito DavideMaggio.it sostiene che le cose non sarebbero andate esattamente così. "Stando a quanto ci risulta Lorenzo Biagiarelli non ha mai scelto di lasciare in maniera definitiva il suo ruolo in video nel cooking show di Rai1", si legge sul sito, che ricorda le parole pronunciate da Biagiarelli pochi giorni fa: "Non ci sono più le condizioni perché io riprenda il mio ruolo a È sempre mezzogiorno, quindi non mi vedrete più in onda". Secondo il portale, però, il foodblogger non avrebbe mai detto di "avere abbandonato di sua spontanea volontà la trasmissione".

Così ecco arrivare l'accusa precisa e diretta: "La verità è che Biagiarelli si è visto voltare le spalle da quella che era la sua famiglia lavorativa in un momento delicato. A cominciare da quando la conduttrice spiegando la sua assenza disse che era 'coinvolto in un caso di cronaca'. Ma Biagiarelli non risultava e non risulta indagato". A onore del vero in diretta Antonella Clerici disse di più e cioè che Lorenzo aveva "deciso di stare a casa in questo momento e sarà con noi nei prossimi giorni". La conduttrice aveva lasciato la porta dello studio aperta (apertissima) a un possibile ritorno del foodblogger nel programma. Quindi viene da chiederci: dove sta la verità? Presumibilmente nel mezzo (a esser buoni).