"Forse comincio a tr... Sono 6 mesi che non si batte chiodo": Signorini non si tiene più

Jessica Selassiè ha vinto la sesta edizione del Grande fratello vip, superando in finale Davide Silvestri e Barù. La più timida delle sorelle Selassiè è ruscita a conquistare i cuori degli italiani, che hanno deciso di dare a lei la vittoria. Serata lunghissima nello studio di Cinecittà per Alfonso Signorini, che ha avuto come ospite in studio Ilary Blasi. Ed è proprio con la moglie di Totti che il conduttore si è lasciato andare a una rivelazione, che ha suscitato alcune polemiche in rete.

Ilary Blasi si è complimentata con Alfonso Signorini per la sua conduzione del Grande fratello vip, che ieri ha chiuso l'edizione più lunga, ma la conduttrice non ha risparmiato una battuta ironica e pungente al suo collega. " Io ti devo fare i complimenti Alfonso sei stato bravissimo, soprattutto coraggioso per tutto questo tempo, ma ti dico una cosa da amica, tutti lo pensano ma nessuno te lo dice: Basta! ", ha detto Ilary Blasi tra le risate generali. Il riferimento è ovviamente alla durata monstre dell'edizione, che anche quest'anno ha avuto il doppio appuntamento settimanale. La conduttriche ha poi aggiunto: " Il pubblico è esasperato non ne può più, ti prego Alfonso da stasera sparisci, trovati un hobby, comprati un cane, ma sparisci, chiama Giucas fatti ipnotizzare fino a settembre ".