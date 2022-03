Jessica Selassié vince il Grande fratello vip

Jessica Selassié è la vincitrice della sesta edizione del Grande fratello vip. La maggiore tra le sorelle, che nel reality erano conosciute come le principesse etiopi in quanto discendenti della dinastia Selassié, si è portata a casa il premio da centomila euro messo in palio in questa edizione. La 27enne ha sbaragliato i pronostici della vigilia, superando i favoriti Giucas Casella e Barù.

L'ultima puntata del Grande fratello vip ha decretato più di un record. Oltre a essere stata l'edizione più lunga della storia del programma (sei mesi) e con il maggior numero di concorrenti (38 quelli che hanno varcato la porta rossa in questa edizione 2022), lo show condotto da Alfonso Signorini ha registrato ascolti record. Un segnale di quanto il pubblico apprezzi ancora la leggerezza e l'intrattenimento offerto dal reality.

La finale ha regalato molte emozioni. Il passaggio di testimone con Ilary Blasi, che il 25 marzo approderà su Canale 5 con l'Isola dei famosi, e le sorprese ai cinque finalisti, che hanno potuto riabbracciare i loro cari. La vittoria se la sono contesa fino all'ultimo Jessica e Davide, gli unici concorrenti in finale (insieme a Casella) ad avere fatto l'intero percorso nella Casa dall'inizio del programma lo scorso settembre. Terzo Barù Gaetani, che per molti era uno dei papabili vincitori.

Il pubblico ha invece incoronato Jessica, la maggiore delle tre sorelle Selassié. A riassumere il suo percorso nella casa del Grande fratello vip è stata Sonia Bruganelli. " Jessica ha fatto un upgrade esistenziale in questo reality, gli auguro la fortuna ", ha spiegato l'opinionista, sottolineando quanto Jessica sia cresciuta e maturata all'interno della Casa. Con il passare delle settimane, le sue insicurezze iniziali si sono dissolte e grazie all'affetto per le sorelle Lulù e Clarissa e alla complicità e alla gentilezza mostrata con gli altri inquilini. La sua vita, il dramma del padre in carcere per truffa e il suo corteggiamento serrato a Barù hanno conquistato a poco a poco il pubblico.

Jessica è approdata al Gf Vip da semi sconosciuta, nota solo per la sua partecipazione al reality di Mtv Riccanza, al quale avevano preso parte anche Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. Ma ha saputo emergere e spiccare sugli altri concorrenti fino alla vittoria. Ora lei si gode la nuova popolarità e il premio da centomila euro, che per metà sarà devoluto in beneficenza in favore della popolazione ucraina vittima della guerra.