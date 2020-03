Game of Thrones, l’attore Kristofer Hivju positivo al coronavirus

L’attore norvegese Kristofer Hivju, noto per aver interpretato il ruolo di Tormund Giantsbane nella famosissima serie tv Game of Thrones, ha raccontato di essere risultato positivo al coronavirus.

Tra i tanti volti noti del mondo dello spettacolo internazionale, quindi, anche Hivju è stato contagiato da questo virus e, nel suo caso, i sintomi sono molto lievi e simili ad un semplice raffreddore. L’attore, però, consapevole della letalità del Covid-19 su persone con pregresse patologie (e non solo), ha esortato tutti i suoi follower a prestare la massima attenzione ed evitare contatti con altre persone.

Il volto de Il Trono di Spade ha condiviso quanto gli è accaduto su Instagram, spiegando a chi lo segue da sempre i sintomi avvertiti e come lui e la sua famiglia, oggi in quarantena, stanno affrontando il momento delicato. “Saluti dalla Norvegia! Mi spiace dire che oggi sono risultato positivo al Covid19, al coronavirus – ha immediatamente raccontato Kristofer Hivju - . Io e la mia famiglia siamo in isolamento e in auto-quarantena ”.

Le condizioni di salute dell’attore, tuttavia, sono abbastanza buone. “ Stiamo tutti bene in salute, io ho solo i normali sintomi di un raffreddore – ha precisato lui, lanciando poi un importante messaggio a coloro che continuano a sottovalutare i pericoli del coronavirus - . Ci sono persone ad alto rischio con diagnosi devastanti, per questo dovete stare tutti molto attenti. Lavate le mani, tenete le persone almeno a un metro e mezzo di distanza, restate in quarantena, fate tutto quello che è in vostro potere per permettere al virus di non svilupparsi ”.