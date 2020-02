Gf Vip, è crisi tra Paolo e Clizia? "Non è facile, sono proprio stanca"

L'idillio tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sembra aver preso il viale del tramonto. La coppia vive sempre meno momenti spensierati ma crescono le tensioni tra i due. La nomination di Clizia Incorvaia di venerdì sera non ha giovato al suo umore, anzi, ed è probabilmente stata questa la molla che ha fatto scattare lo screzio con Paolo Ciavarro nella notte.

Al termine della puntata, dopo la chiacchierata di rito e i vari commenti gli altri concorrenti, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono ritirati della capsula, l'ambiente isolato nel quale dorme la ragazza. È diventata una loro abitudine ma qualcosa sembra essere andato storto. Complice il malumore, Clizia non è sembrata ben disposta nei confronti del ragazzo e si è detta sempre più perplessa sul loro rapporto. Quello che sembra infastidire maggiormente Clizia sono i commenti che provengono dall'esterno, quindi l'immagine che viene delineata del suo personaggio. " Tutta questa situazione non è facile, sono proprio stanca ", ha detto al ragazzo. Paolo è stato colto di sorpresa da queste parole e i due hanno iniziato una piccola discussione che ha ampliato il suo raggio d'azione ai comportamenti tenuti da Ciavarro nel corso della giornata di ieri.

" Io non ti sono stato accanto in questa giornata? Dove ho sbagliato? ", le chiede il ragazzo. Clizia, a quel punto, volta le spalle a Paolo e risponde in maniera piccata: “Non mi sembra proprio, io scherzo ma ci rimango male.” Una battuta che non è piaciuta al figlio di Eleonora Giorgi: " Non ci siamo proprio, è perché ho fatto la battuta 'C'è il letto di Pago libero'? " Clizia ha spiegato che non si tratta solo di quello ma che tutta la situazione che sta vivendo all'interno della Casa, dove non si aspettava di farsi coinvolgere in questo modo, la destabilizza. Ma anche le parole di Eleonora Giorgi sembrano aver scalfito la scorza dell'ex moglie di Francesco Sarcina, che continua a recriminare su quanto detto dall'attrice: " Non pensavo di vivere una cosa del genere con tutte le differenze che abbiamo e che hanno detto anche i tuoi genitori. "